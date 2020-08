Lühnde

Haben Sie schon einmal leibhaftige Tiere in Wurst- oder Fleischwerbung gesehen? Nein? Gibt es auch nicht. Die Fleischindustrie möchte ja auf keinen Fall eine Assoziation von herzhaften Schinkenspickern zu herzallerliebsten Schweinen wecken. Völlig undenkbar wäre es gar, einfach ein paar Aufnahmen der wahren Haltungsbedingungen zu zeigen, damit der Kunde auf dieser Basis eine Kaufentscheidung treffen könnte. Was ich damit sagen will: Im Hofladen der Familie Ahlwes in Lühnde bei Algermissen, südöstlich von Hannover, braucht es scheinbar keine manipulativen Tricks. Es hängen Kükenbilder an der Wand und liegen Hähnchenteile in der Kühlvitrine. Und das hat nichts mit Ruch- und Herzlosigkeit des Landwirtsehepaars zu tun, sondern mit schlichtem Bezug zum Ursprung des Produkts.

Jenny Ahlwes im Hofladen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehrmals jährlich werden 500 Eintagsküken von einer Bioland-Brüterei auf den Hof geliefert. Nach wenigen Wochen im Stall werden die Tiere weitere sechs Wochen in Freilandhaltung großgezogen. „Wir erfüllen im Grunde auch die meisten Punkte einer Bio-Zertifizierung, aber wir füttern konventionellen Weizen zu, den wir von meinem Schwiegervater bekommen“, erzählt Jennifer Ahlwes.

Konventionelle Hühner werden für gewöhnlich nur 21 bis 31 Tage alt, die Tiere der Familie Ahlwes sind am Ende fast 85 Tage alt. Das Landwirtspaar fährt die Hühner selbst in den Schlachthof – immer nach der Dämmerung, wenn es dunkel ist und die Tiere ruhen. Am folgenden Morgen lassen die Hühner möglichst stressfrei ihr Leben. „Wir kümmern uns um die Tiere, da wollen wir natürlich nicht, dass sie am Ende möglichst günstig abgemurkst, sondern in Würde geschlachtet werden“, sagt Harm Ahlwes.

Konventionelle Hühner werden für gewöhnlich nur 21 bis 31 Tage alt, die Tiere der Familie Ahlwes sind am Ende fast 85 Tage alt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Daher sind die Freilandhähnchen auch nur alle paar Wochen erhältlich. Dann wird der Hofladen an zwei Tagen geöffnet, wobei die begehrte Ware meist schon im Vorfeld ausverkauft ist. Bei der Hähnchenrasse handelt es sich um ISA-JA-757, langsam wachsende, robuste Ökomasthähnchen, die vor allem auch an den Keulen und nicht nur an der Brust Fleisch ansetzen. Verkauft werden die Hühner als Brustfilets (100g, 2,59 Euro), Keulen (100g, 1,59 Euro) oder wunderbar mild gewürzte Hähnchenbratwürste (4 Stück, 8 Euro), bei der das Fleisch noch zu schmecken ist. Die Qualität lässt sich aber besonders gut an einem ganzen Tier (ca. 18,50 Euro) veranschaulichen: Wir zerlegen es und köcheln es mit Gewürzen und Wurzelgemüse. Die Haut ziehen wir vorher ab und backen sie knusprig im Ofen. Die Brüste werden zu einem Geflügelcocktail, das Keulenfleisch (und das erstaunlich viele Fleisch an der Karkasse) zu einer saftigen Suppeneinlage. Spitzenklasse.

Tomahawk-Steaks vom Fleckvieh

Im Jahr 2018 übernahm das Ehepaar außerdem mit zwei anderen Landwirten eine Rinderzucht mit 200 Tieren, für die derzeit ein Biozertifizierungs-Verfahren läuft. Das Futter wird von Biobetrieben aus der Gegend bezogen, der Mist der Tiere (hauptsächlich Fleckvieh, aber auch Limousin- und Angus-Rinder) geht wieder als Dünger zurück zu den Futtermittelproduzenten. Die Tiere werden um die zwei Jahre alt (Bullen etwas weniger, Färsen etwas länger), ein halbes Jahr länger als in der konventionellen Mast.

Die Rinder werden im Betrieb des Ehepaar Ahlwes etwa zwei Jahre alt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zwei Schlachter beziehen die Rinder, von denen Familie Ahlwes wieder Teile der Tiere zurückkauft. Rouladen, Chili con Carne oder Gulasch lassen sie daraufhin von einem kleinen Betrieb in Neustadt am Rübenberge herstellen – was hier auf die Beine gestellt wurde, ist also eine regionale Wertschöpfungskette par exellence. „Das musste sich am Anfang etwas einspielen, da gab es zu viel Hackfleisch, zu wenig Gulasch oder kistenweise Knochen. Wir mussten uns auch überlegen, wie wir das ganze Tier im Sommer verwertet bekommen, wenn Schmorbraten nicht hoch im Kurs steht“, erzählt Harm-Wilhelm Ahlwes.

So schmecken die Rippchen und Steaks

Hier spielte dem Paar eine aktuelle Entwicklung in den Karten: In Deutschland setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, dass die vermeintlich edlen Fleischteile zwar zart, aber geschmacklich eher langweilig im Vergleich zu anderen Cuts sind – wie das Bürgermeisterstück aus einem Bereich der Schulter, Picanha aus dem Schwanzstück oder Spidersteaks aus der Hüfte –, die vielleicht etwas mehr Zuwendung in der Küche oder am Grill benötigen. Diese und andere Cuts gehören zum Sortiment der Familie Ahlwes. Wir versuchen uns unter anderem an Backrips (1kg, 8,90 Euro), die wir mehrere Stunden im Smoker zubereiten. Herrlich ist auch das 800g schwere Flanksteak, das aus dem Bauchlappen stammt und sich für kurze Garzeiten eignet. Wir grillen es für jeweils fünf Minuten bei hoher Hitze von beiden Seiten und bepinseln es zum Schluss mit etwas BBQ-Lack – ganz hervorragend!

Mit dem 900g schweren Porterhouse-Steak (44 Euro/kg) machen wir wenig. Wir holen es eine Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank und salzen es. Gegrillt wird das kapitale Fleischstück – dessen Bezeichnung angeblich auf die New Yorker Hafenrestaurants, die Porterhouses zurückgeht – bei hoher Hitze für je vier Minuten von beiden Seiten. Danach lassen wir das Fleisch noch zehn Minuten im 50 Grad heißen Ofen ruhen.

Schon als wir das Steak aus dem Ofen nehmen, lässt sich die gute Qualität einschätzen. Es ist so gut wie kein Fleischsaft ausgetreten. Und auch beim Anschneiden bleibt das Holzbrett so gut wie trocken. Etwas Pfeffer aus der Mühle, ein paar Tröpfchen natives Olivenöl und ein paar Salzflakes: Mehr braucht es nicht. Das Steak (in diesem Fall vom Bullen) hätte nach unserem Dafürhalten noch intensiver im Geschmack sein dürfen, aber es gibt ja bekanntlich viele Menschen, die ein zu deutlicher Artgeschmack eher abschreckt – und spätestens der Gedanke an die Herkunft des Produkts wiegt diesen Punkt vollends auf.

Kontakt: Lühnder Freilandhähnchen, Harm-Wilhelm & Jennifer Ahlwes, Ummelner Pforte 3, 31191 Algermissen / LühndeInternet: www.luehnder-freilandhaehnchen.deE-Mail: info@luehnder-freilandhaehnchen.deTelefon: 05126-8044858Nächste Öffnungszeiten des Hofladens sind am 11. September (10-18 Uhr) und am 12. September (10-14 Uhr)

Von Hannes Finkbeiner