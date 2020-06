Japanische Fischrollen mal ganz besonders: Ausgefallene sogenannte New Style Sushi sind die Spezialität des Restaurants Tresor in Isernhagen-Süd, einer umgebauten Bankfiliale. Dazu gibt es eine respektable Weinkarte. Das alles hat so seinen Preis – doch das zu Recht, findet HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.