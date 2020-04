Gastfreundlichkeit to go: Hinrich und Claudia Schulze vom Gasthaus Lege in Burgwedel. Quelle: Samantha Franson

Gerichte von hoher Qualität

Ein ganzer Tresen voll: Christian Becker zeigt in Beckers Restaurant an der Bödekerstraße eine große Auswahl seiner Gerichte zum Mitnehmen. Quelle: Samantha Franson

Wo hat sich dieses Angebot bisher versteckt?

Der Nächste, bitte: Speiserei-Küchenchef Oldus Weißer übergibt Köstliches zum Mitnehmen an seine Kunden. Quelle: Samantha Franson

Bereit zum Mitnehmen: Kalbsschnitzel mit Spargel, Kartoffeln und Sauce Hollandaise von der Speiserei an der Berliner Allee. Quelle: Samantha Franson

Neue Impulse für den Gastronomiemarkt

Alle Speisen, die von knusprigen Elementen leben (auch Pommes, Schnitzel oder halbe Hähnchen) können auf dem Transport (in der Verpackung, im Dampf) nur an Qualität verlieren. Ganz im Gegensatz zu Schmorgerichten, Suppen, Terrinen und kalten Vorspeisen. Die Qualität der Lebensmittel ist im Markt der Bringdienste jedoch bislang bestenfalls Fußnote – auch das könnte sich ändern. Und klar, ein großer Makel ist derzeit noch der Verpackungsmüll, der auf kreative, nachhaltige Weise optimiert werden müsste. Aber wie könnte ein Ausbau an To-go-Angeboten den Markt verwirbeln? Wenn man sich nicht mehr zwischen Pizza, Sushi und Currys entscheiden müsste, sondern auch ein viergängiges Feinschmeckermenü samt Wein zur Wahl stünde, wie es das Restaurant Titus anbietet? Oder zu einer französischen Wurst- und Käseauswahl auch frisch gemixte Cocktails wie Whiskey Sour, Apple Martini oder Pina Colada bestellt werden könnten? Letzteres ist im Mon Bonheur an der Voßstraße in der List zu bekommen. Wird auf Wunsch auch ausgeliefert. Was für Angebote!

Jenseits der Region: Sterneküche im Postversand

Die rasante Fortentwicklung von To-go-Konzepten findet auch über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus statt. Bereits vor zwei Wochen schrieb ein Restaurantkritiker der „Neuen Zürcher Zeitung“, dass es noch „vor der Krise alles andere als einfach war, gutes Essen an die Haustür gebracht zu bekommen. Über lauwarme Pizza und mittelmäßige Pastagerichte hinaus war bis vor Kurzem in vielen Gemeinden nichts zu bekommen“. Im exklusiven Jonathan Club in Los Angeles in den USA, einem Land, das besonders unter der Krise leidet, hat sich das hundertköpfige Küchenteam im Handumdrehen auf Take-away-Speisen umgestellt und verkauft täglich bis zu 1000 Gerichte, darunter Osterschinken und Rinderlende mit Biogemüse, vegane Fünf-Gang-Menüs oder gleich das „Family Movie Night“-Package mit Pizza, Pasta und Salaten.

Ja, selbst Spitzenküche im Bringdienst ist plötzlich keine Absurdität mehr. Das mit einem Michelin-Stern versehene 100/200 in Hamburg verkauft sogenannte Grund-Kisten mit besten Zutaten. Das Sosein bei Nürnberg, Träger von zwei Sternen, schnürte eine Box, die das Restaurantteam landesweit versandte, darin geräucherter Störbauch, Schinken vom Mangalica-Schwein oder Fischsoße vom Zander. Das Küchenteam von Fernsehkoch Alexander Herrmann, der unter anderem das Posthotel Alexander Herrmann im bayrischen Wirsberg betreibt, stellte sogar eine ganze Palette an diversen Feinschmeckerboxen zusammen – etwa mit Chateaubriand mit Kartoffelgratin oder gleich einem ganzen Fischmenü, mit Osterei mit Zwiebelmayonnaise und Kaviar oder Jakobmuscheltatar mit Yuzu-Vinaigrette.

Von Hannes Finkbeiner