Vor wenigen Jahren wurde veganes Essen meist als genussfreie Kost von Moralaposteln, Gesundheitsfreaks und Weltverbesserern belächelt. Mittlerweile zeichnen sich zwei Entwicklungen ab. Einerseits ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass es mit vielem so nicht weitergehen kann. Mit der maßlosen Billigfleischesserei auf Kosten der Tiere und der Arbeiter. Mit den weltumspannenden Handelsketten, die Garnelen in Marokko pulen lassen und Schlachtreste in Entwicklungsländer verkaufen. Mit der irrsinnigen Dauerverfügbarkeit von Erdbeeren, Spargel und Tomaten, als hätte die Welt keine Jahreszeiten und wir keine anderen Möglichkeiten, uns auch im Winter genussvoll zu ernähren. Mit den verklausulierten Gesetzeslücken, die immer noch erlauben, dass Legebatterieneier über Fertigprodukte in die Europäische Union eingeführt werden und dass Ferkeln ohne Betäubung Schwänze und Hoden abgeknipst werden.

Süßes auf dem Glastresen: Auch veganen Kuchen hat das Be nice im Angebot. Quelle: Katrin Kutter

Immer mehr Lust auf Vegetarisches und Veganes

Andererseits haben weite Teile der veganen Bewegung begriffen, dass militante Parolen und Anfeindungen die Fronten nur verhärten. Sachliche Argumente und guter Geschmack überzeugen. Nur weil jemand keine Probleme mit ordentlicher Nutztierhaltung hat, gern Fleisch isst, Milch im Kaffee oder Käse auf dem Brot mag, ist er eben kein schlechter Mensch. Es gibt genügend Fleischesser, die sich der aktuellen Situation bewusst sind (schließlich nimmt der Fleischverzehr in Deutschland seit Jahren kontinuierlich ab) und immer häufiger vegetarische oder vegane Mahlzeiten in ihren Alltag einbauen – vor allem wenn die Speisen so gut gemacht sind wie im kürzlich eröffneten Be nice in der Nordstadt. Das kleine Lokal in der Rehbockstraße bietet etwa knuspriges Gemüse mit scharfer Ahorn-Sesam-Soße (8,50 Euro), Wassermelonen-Veta-Salat mit Papadam, Minze und Pinienkernen (8,50 Euro) oder gefüllte Paprika mit ausgebackener Jackfruit (12 Euro).

Knackig und köstlich: eine Green Bowl mit Erbsensalat, Minze, Gurke, Wassermelone, Feta, Curry-Mango-Sauce, Quinoa und geräuchertem Soja unter Spinat. Quelle: Katrin Kutter

Bowl und Sandwich überzeugen

Wir versuchen uns bei unserem ersten Besuch aber an einer Bowl (10,90 Euro) mit knallgrünen Erbsen, rubinroten Granatapfelkernen und violetten Rotkohlstreifen. Die Zutaten sind so frisch wie ihre Beschreibung – es ist großartig. Hinzu kommen Bulgur, Minze, Petersilie, gebratener Blumenkohl und frittierter Seitan. Zusammengeführt wird der Geschmack mit würziger Marinade und cremiger Erdnusssoße. Gut ist auch das Tomatencreme-Sandwich (4,20 Euro). Die Basis bildet ein Vollkornbaguette, darauf ist dick eine Pflanzenmargarine mit Tomatenmark und Gewürzen verstrichen. Dazu kommen Lauchzwiebeln, Tomatenscheiben, es schmeckt auch etwas pikante Chilipaste hervor.

Das Baguette ist übrigens hausgebacken, schmeckt herzhaft und kernig, riecht nur etwas teigig. Das denken wir zumindest bei unserem zweiten Besuch, bei dem wir uns ein Frühstück (11,50 Euro) schmecken lassen, bei dem ebenfalls vieles hausgemacht ist: die sogenannte Vegami, der Fetakäse oder der Camembert. Und klar, der Salamiersatz schmeckt nicht wie Salami, der Fetakäse nicht wie Fetakäse – aber braucht es zwingend diese Vergleiche? Das lässt sich vielleicht am Camembert erläutern, dessen Masse aus Fair-Trade-Cashewnüssen hergestellt und mit Weißschimmel ummantelt wurde. Ist handwerklich gut gemacht, schmeckt ungewohnt anders, da braucht es keinen Vergleich. Die Erdbeerkonfitüre ist sehr süß, aber aromatisch. Die Schokocreme ist ein Paukenschlag an Kakaointensität. Spitze sind auch der schwedische Apfelkuchen (3,50 Euro) oder der Möhrenmandelkuchen (3 Euro). Bei Letzterem bemerken wir nur, dass er ohne tierische Zutaten zubereitet wurde, weil wir ganz bewusst hinschmecken.

Nicht zufrieden sind wir dann am Ende auch nur mit der Raffaelotorte (3 Euro), deren Biskuitboden mit einer dichten, bauschaumähnlichen Kokossahne gedeckelt wurde, oder dem Lachsersatz (4,50 Euro): hauchfeine, in Algen marinierte Möhrenscheiben, die gegen das verwendete Rauchöl und den Meerrettichdip schlichtweg nicht ankommen. Noch einmal: Braucht es wirklich diese Surrogatküche, diese ständigen Querverbindungen zu Wurst, Fisch und Frikadellen? Die Antwort gibt uns die herzliche Chefin gleich selbst: „Ich brauche das. Ich bin Veganerin und vermisse Fleisch jeden Tag. Aber ich will das ganze Tierleid nicht mehr.“

Fazit:

Die hausgemachte vegane Kost im Be nice ist außergewöhnlich spannend und gut gemacht – einen Versuch wert!

Gesamt 7/10 (Essen 8, Service 7, Ambiente 6)

Kontakt:

Be nice – Vegan Food

Rehbockstraße 1

30167 Hannover

Telefon: (0511) 12271155

E-Mail: vegan@benice-online.de

Internet: benice-online.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 18 Uhr, Freitag 12 bis 20 Uhr, Sonnabend 10 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner