„Wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie gerne“, sagt Michael Krebs und lächelt. Der Mann mit weißem Vollbart trägt Hemd, Sakko, Schürze und eine Kippa. Es ist Dienstag, und der 73-Jährige steht mit seiner Frau Kuniko in dem Foodtruck Kosher Food Lovers – Jewish & Japanese Fusion, den die beiden betreiben, auf dem Lindener Marktplatz. Krebs baut gerade aus verschiedenen Zutaten ein Pastrami-Sandwich (6 Euro) zusammen, und es muss ihm aufgefallen sein, dass wir neugierig hinter den Tresen spieken. Und ja, wir haben Fragen: Wie wurde das Rindfleisch zubereitet? Mit welchen Gewürzen gebeizt? Wie lange geräuchert? Mit was ist die Hummus-Oliven-Creme abgeschmeckt? Und warum um Himmels Willen gibt es diese ganzen Köstlichkeiten nicht sieben Tage die Woche rund um die Uhr in einem festbetonierten Restaurant ohne Räder drunter?

Fleisch mit Fleisch

Aber von vorne: Pastrami ist vor allem in der jüdisch-amerikanischen Küche verankert und wurde dort Mitte des 19. Jahrhunderts von rumänischen Juden eingeführt. Die Spezialität ist in den USA ebenso populär wie bei uns die Bockwurst. Dabei handelt es sich um einen Rinderschinken aus Schulter, Brust oder Keule. Das Fleisch wird zunächst in Gewürzen gebeizt und danach geräuchert. Wobei in den USA vor allem das sehr kräftig gewürzte Pastrami-Sandwich „ New York Style“ beliebt ist. Das Verhältnis der Zutaten lässt sich folgendermaßen beschreiben Fleisch-Fleisch-Fleisch-Fleisch-Brot. Oder anders: Ein Berg Fleisch, höflich flankiert von zwei Roggenbrotscheiben, dazu gibt es klassischerweise Coleslaw und/oder Salzgurke.

Fleisch trifft Brot: Das Pastrami-Sandwich ist eine echte Empfehlung. Quelle: Samantha Franson

Eine zweite Variante ist das milde Pastrami-Sandwich „American Style“, dem auch die Version von Michael und Kuniko Krebs zuzuordnen ist. Eingelegt wird das Rindfleisch in eine Beize aus Salz, Zimt oder Kardamom, danach wird es geräuchert. „Die Garzeit orientiert sich an den Kaschrut, unseren religiösen Speiseregeln“, erklärt Krebs. „Wir Juden dürfen kein Blut oder rohes Fleisch essen, weswegen ich auf vollständige Garung achte, aber es muss natürlich saftig bleiben.“ Angeboten wird das Fleisch im Bagel (jüdische Art) oder Vollkorntoast (amerikanische Art), dazu gibt es etwas Coleslaw, Salat und eine leicht pikante Soße auf Mayonnaisebasis. Die Salzgurke fehlt auch nicht. Verhältnis der Zutaten: Fleisch-Fleisch-Brot. Der Geschmack: köstlich.

„Diebstahl“ in der Küche

Und das, obwohl Michael Krebs, der in einer liberalen jüdischen Familie aufwuchs, ein Autodidakt ist und „Diebstahl“ betrieben habe, wie er selbst sagt – er habe sich das Kochen nämlich von anderen abgeschaut. Von seiner Mutter und Großmutter etwa. Oder von anderen Köchen auf weltweiten Reisen. „Es finden sich in meiner Küche alte Würzarten, der Umgang und die Sorgfalt mit dem Material, wie es im Judentum Vorschrift ist, aber auch Impulse aus anderen Küchen“, erzählt er. Japan spielt dabei eine besondere Rolle. „Ich habe dort eine Zeit lang gelebt, meine Frau ist Japanerin, wir sind seit 50 Jahren verheiratet – da darf man von jüdisch-japanischer Fusion sprechen“, sagt Michael Krebs und lacht.

Schmackhafte jüdische Eintöpfe werden in Einmachgläsern auf der Theke präsentiert. Quelle: Samantha Franson

So gibt es in dem Foodtruck auch würzigen Kinpira-Karottensalat (3,50 Euro), der mit Hijiki-Algen und Sesam zubereitet wird. Das Pastrami-Sandwich ist außerdem vegan (5 Euro) erhältlich. Zwischen die Brotscheiben kommt dann würziger, süßlich-fruchtiger Tofu, der über Kirschbaumholzspänen kalt geräuchert und mit einem exzellenten, fein-fruchtigen Olivenöl mariniert wurde. Die Hummus-Oliven-Creme (4,30 Euro) bekommt den letzten Pfiff durch den Einsatz von Blutorangensaft und -abrieb. Herrlich ist auch der jüdische Eintopf (5,50 Euro) mit Kichererbsen, unterschiedlichen Bohnen, Fenchel oder Kürbis. Alle Zutaten wurden auf den Punkt gegart, eine fein-würzige Cuminnote spielt hervor.

Jüdisch-japanische Fusion

Doch ob fleischlos oder fleischlich, ob jüdisch oder japanisch, die Kreationen des Paars kommen immer ohne donnerndes Aromengewitter daher. Die Imbissküche von Kosher Food Lovers ist nämlich nicht laut, sie fällt auch nicht wie ein Stein in den Magen und treibt einem auch nicht den Schweiß auf die Stirn. Sie ist feinsinnig, beeindruckt mit Zurückhaltung. Keine Frage, dem Truck würden wir gerne die Räder abschrauben, am besten vor unserer Haustür. Aber diese Zeit haben Michael und Kuniko Krebs hinter sich gelassen. Lange Zeit war das Paar in der Gastronomie sesshaft, beide betrieben ein Restaurant. Erst mit dem Ruhestand wurden sie mobil und bieten ihre koschere, jüdisch-japanische Fusionsküche nun dreimal die Woche auf Hannovers Märkten an – so bleibt es eben Imbissküche, wie sie besser kaum sein kann.

Fazit

Frische, mit Feingefühl zubereitete Imbissküche zu einem gutem Preis.

Gesamt 9/10

Kontakt

Kosher Food Lovers – Jewish & Japanese Fusion

Lindener Marktplatz, Dienstag, 8 bis 13 Uhr

Lister Meile, Donnerstag, 12 bis 18 Uhr

Stephansplatz, Freitag, 8 bis 13 Uhr

Von Hannes Finkbeiner