Hannover

Freitagabend. Ein Wohn- und Esszimmer in der Südstadt. Zehn Menschen stehen sich in rosafarbenen, gelben, grauen, bunt karierten und schwarzen Socken gegenüber, ihre Schuhe stehen am Eingang der Dachwohnung. Sieben Frauen, drei Männer. Alle wohnen im Umkreis von Hannover, manche haben ihre Wurzeln in Mexiko oder Polen, in Hamburg, Bremen oder in deutschen Outbacks wie dem Schwarzwald oder dem Harz. Man begrüßt sich reihum, nippt an Bier oder Weißwein. Und dann ist sie auch schon da, die unangenehme Stille. Die Gespräche versanden. Ein Bon-Jovi-Evergreen trällert aus irgendwelchen Boxen. Ein junger Mann wippt kurz mit dem Kopf im Takt, setzt dann aber lieber die Bierflasche an die Lippen. Betretenes Schweigen, alle blicken sich an. Warum sollte es anders sein? Die meisten Gäste des Gānbēi Supper Clubs sehen sich an diesem Abend das erste und mit ziemlicher Sicherheit auch das einzige Mal.

Mirko Hama Saleh Quelle: Samantha Franson

Wie lässt sich die Veranstaltung beschreiben?

„Fühlt euch wie zu Hause, Bier ist im Kühlschrank, Weißwein steht auf dem Tisch, einzige Regel: Jeder sollte neben jemandem sitzen, den er nicht kennt“, begrüßt Gastgeber Mirko Hama Saleh die Runde – und zieht sich für die nächsten eineinhalb Stunden in die Küche zurück. Während der 26-Jährige ein japanisch angehauchtes Tapas-Menü zubereitet, wandern die Blicke seiner Gäste durch den Raum. „Steht auf Asien“, sagt eine junge Frau und zeigt auf ein Bild des Dalai Lama und die chinesischen Schriftzeichen auf Plakaten. „Und spielt Schlagzeug“, sagt eine andere und deutet auf das E-Drum-Set. Wie lässt sich das Event beschreiben, das hier gerade stattfindet? Mit „Dinner at Home“ oder privater „Supper Party“ ist es nicht getan.

Ursprung in den Dreißigerjahren

Der Ursprung der Supper Clubs gibt da jedenfalls keine Antworten. Er ist in den USA zu suchen, wo in den Dreißigerjahren in sogenannten Closed-Door- oder Underground-Restaurants üppige Essen in Privathaushalten ausgerichtet wurden, da sich ein Großteil der Bevölkerung in Zeiten der Depression keine Restaurantbesuche leisten konnte. Von hier aus verbreiteten sich verschiedene Ausdrucksformen der Veranstaltungen. Neu befeuert wurde das Thema dann mit den Möglichkeiten des Internets, der einfachen Vernetzung.

Aber ob London, Paris, Buenos Aires oder eben Hannover, das Prinzip der Supper Clubs ist überall ähnlich: Ein Haushalt bietet über eine Internetplattform oder einen eigenen Internetauftritt ein Menü in den eigenen vier Wänden an, zu dem sich Interessierte anmelden können. Mal steht für die Anbieter die Lust aufs Kochen, mal diejenige auf Gesellschaft im Vordergrund, meist beides. Ist das alles Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels? Eine Antwort auf die Anonymität und die Zunahme von Singlehaushalten in Großstädten? Oder ist es nur der Kick von etwas Neuem, der die Menschen in die Wohnung eines Wildfremden treibt?

Freiwillige Spende deckt die Kosten

Eine Absicht, Gewinn zu erzielen, verfolgen die meisten Supper Clubs hierzulande nicht – schon aus rechtlichen Gründen. „Es läuft auch bei mir auf freiwilliger Spendenbasis, ich gebe nur vor, welcher Beitrag meine Kosten deckt“, sagt Gastgeber Hama Saleh. An diesem Abend sind es 40 Euro, inklusive Getränke. Der Sohn eines Irakers und einer Slowakin ist gebürtiger Hannoveraner. Lange liebäugelte er mit dem Kochberuf, arbeitete auch probeweise in einigen Betrieben. Am Ende blieb es ein leidenschaftliches Hobby, das er seit Mai dieses Jahres in seinem Supper Club auslebt. Achtmal hat er die Abendveranstaltungen bereits durchgeführt, und dabei nach eigenen Worten niemals einen Reinfall erlebt. Er habe sich nie gewünscht, der Abend möge bald enden, oder gar einen unflätigen Gast hinauskomplimentierten müssen. „Die Dinner laufen immer anders, aber immer respektvoll – es geht ja auch darum, sich auf andere Menschen einzulassen.“

Schuhe und Jacken bleiben im Flur. Quelle: Samantha Franson

Wirtschaftswissenschaftler mit Asien-Faible

Hama Saleh ist bekennender Asien-Fan, er bereiste Japan, lebte ein halbes Jahr in Peking – ein Faible, das sich auch in seinen Menüs widerspiegelt. „Wenn ich reise, dann erschließe ich mir eine Kultur vor allem auch über die Küche.“ Auch der Name seines Supper Clubs ist asiatisch inspiriert: Gānbēi ist ein chinesischer Trinkspruch und bedeutet auf Deutsch in etwa „trockenes Glas“ – also „auf Ex“ trinken. An diesem Abend bringt der studierte Wirtschaftswissenschaftler und Vermögensverwalter mehrere vegetarische Gänge auf den Tisch. Es gibt ein Erbsen-Wasabi-Süppchen, Spitzkohl mit Sesamöl sowie Sesam oder Aubergine mit süßlicher Glasur aus Miso und Sake, getoppt von Schnittlauch. Eine Premiere übrigens, das Menü ist nämlich neu, weshalb Hama Saleh am Ende von der Runde wissen möchte, was er in Zukunft verbessern könnte.

Raus aus den Komfortzonen

Die Kritiken? Insgesamt seien die Kreationen etwas zu sesamlastig gewesen, die Mischung von leichten und schweren Tapas könnte er noch optimieren, es dürfte auch noch etwas sättigender sein. Enttäuscht scheint niemand, aber geht es bei den Supper Clubs auch wirklich um die Qualität des Essens? „Wenn es nicht schmeckt, macht es keinen Spaß“, ist Hama Saleh überzeugt, „aber es ist für mich schon ein wenig Mittel zum Zweck. Der tieferliegende Gedanke ist, dass Menschen außerhalb ihrer Komfortzonen zusammenkommen und sich kennenlernen.“

Ende erst um ein Uhr

Und dieses Ziel erreicht der junge Mann an diesem Freitagabend. Schon während des Essens wird getratscht und gelacht – jetzt ganz ohne unangenehme Gesprächspausen. Im Gegenteil. Die Themen springen plötzlich wie Pingpong-Bälle über den Tisch. Es wird über Tarantino-Filme, Katzensitting oder Tiny Houses gesprochen, über Elektroautos, Minimalismus oder Doppeldeckerpartys in Nordhorn. Jeder räumt einmal das Geschirr ab oder holt zwischendurch Wasser. Bemerkenswert: Kein Mobiltelefon liegt auf dem Tisch. Später zieht die Gesellschaft auf die Couch um. Erst um ein Uhr ist für die letzten Gäste die Spendenparty der besonderen Art beendet.

Von Hannes Finkbeiner