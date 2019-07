Garbsen

Im Landhaus am See in Garbsen wird in der Küche durchaus mit modischen Elementen gespielt, wenn etwa der Wolfsbarsch mit Spargel und Olivenmayonnaise (18 Euro) eine Begleitung aus Zwiebelasche bekommt. Oder beim Nachtisch auch Gemüse zum Einsatz kommt. Und dennoch wirken diese Details eher wie ein selbstsicheres Schmunzeln, ein Augenzwinkern des Küchenchefs, dass diese Trends zur Kenntnis genommen wurden. Mehr nicht. Denn was wir hier bei unseren zwei Besuchen erleben, ist keine Küche, die modern und kreativ um der Modernität und der Kreativität willen sein will, sondern es wird vorwiegend der klassischen Küche gehuldigt.

Ein Gericht, das Freude macht

Es gibt Jakobsmuscheln in Apfelblütenvinaigrette (16 Euro), die von gebratenen Kopfsalatherzen begleitet werden. Ein feinsinniges Gericht, das Freude macht und nicht zu schwer ist. Der folgende Krustentiersud (9,50 Euro) spielt mit der Würze in einem Grenzbereich, da sind schon beim ersten Löffel alle Sensoren auf Empfang geschaltet. In der Brühe ist außerdem ein Raviolo mit Garnelen arrangiert. Der Teig hat wundervollen Biss, kann nur hausgemacht sein, das Krustentierfleisch steuert dieser wundervollen Kreation einen leicht herben (und weniger süßlichen) Geschmack bei. Beim Filet vom Steinbutt (42 Euro) hat das Spargelrisotto ordentlich Salz abbekommen, aber sieht man einmal darüber hinweg, ist auch diese Kreation köstlich. Der festfleischige, leicht nussige Fisch wird von einem süß-säuerlichen Tomaten-Spargel-Sud umschmeichelt, auch die halbgetrockneten Tomaten steuern eine milde Süße bei. Dazu trinken wir einen feinherben Riesling, der dieses elegante Gericht am Gaumen verlängert und weiter trägt. Einfach schön gemacht.

Seefische mit Qualität

Überhaupt haben die Seefische hier eine wirklich gute Qualität, die wir in vielen anderen Betrieben schmerzlich vermissen. So auch beim Dorsch (29 Euro), der mit Kartoffel-Stockfisch-Püree an den Tisch kommt. Wobei man den Stockfisch im Püree vielleicht nicht bemerken würde, da er der Beilage nur eine leichte Salzigkeit beisteuert und damit dem Dorsch allen Raum lässt, zur Geltung zu kommen. Das Küchenteam hat ohnehin ein gutes Gespür für das Verhältnis der Zutaten, nicht nur beim Abschmecken, auch bei den Mengenverhältnissen auf dem Teller. Aus der Rolle fällt hier nur das Carpaccio vom Wagyu-Rind mit Parmesanmousse (18 Euro), das eigentlich Parmesanmousse mit Carpaccio heißen müsste. Dabei schmeckt die Käsecreme klasse – hätten wir auf einem Cracker laut bejubelt, hier funktioniert sie nicht. Sie legt sich über den Gaumen, sodass sich noch das Olivenölpulver und Rucolagel behaupten können, das edle Fleisch verschwindet in diesem Aromendickicht.

Höflicher Service

Nicht ganz glücklich sind wir auch mit dem Piemonteser Rind (Vorspeise, 18 Euro). Das kleine Steak wurde fast durchgegart, schmeckt vorwiegend nach Grillrost. Dazu gibt es süßliche Zwiebeln, herben, fermentierten schwarzen Knoblauch und Stücke vom Oktopus. Das Gericht wirkt nach den fein austarierten Fischgerichten recht plump. Fast sind wir geneigt, der Küchenbrigade ein Händchen für Fisch zu attestieren, da probieren wir noch die tadellosen Medaillons vom Hirschrücken (36 Euro) mit Pfifferlingen, Kirschen und Selleriepüree – und müssen unsere Vermutung ad acta legen: klassisch köstlich, handwerklich eine Wucht.

Tief im Thema steckt auch der höfliche Service, er scheint das Regelwerk aus dem Effeff zu beherrschen. Das ist großartig, wobei man manchmal die Regeln eben auch beherrschen muss, um sie brechen zu können. In diesem Fall ist das der unbedingte Einsatz von Fischmessern. Die bissfesten Gemüse bei den Fischgerichten lassen sich mit dem stumpfen Besteck nämlich nicht schneiden.

Und den See gibt es ja auch noch

Die Weinkarte ist ordentlich bestückt, mit vielen deutschen Winzergrößen (Künstler, Bassermann-Jordan, Salwey), es werden aber auch ordentliche Bouteillen aus Italien, Spanien oder Frankreich angeboten. Außerdem gibt es sogenannte „Raritäten unterm Hammer“, die zwar nicht unbedingt Raritäten sind. Aber beim 2011er Les Calcinaires Blanc von Gauby (30 Euro), beim 2004er Pinot Noir SD von Dujin (60 Euro) oder dem 1997er La Chapelle Hermitage von Paul Jaboulet Aîné (95 Euro) würden wir zugreifen. Dazu ein Plätzchen auf der Terrasse, mit Ausblick auf den herrschaftlichen Garten und den Berenbosteler See – ach ja, der See, den gibt es nämlich auch noch, haben wir vor lauter gutem Essen und Weinlust ganz vergessen.

Fazit

Exzellente Küche, netter Service, wundervolles Ambiente, also alles, was es für einen gelungenen Abend im Restaurant braucht.

Gesamt 9/10 (Küche 9, Service 8, Ambiente 9)

Kontakt:

Landhaus am See

Seeweg 27–29

30827 Garbsen

Telefon: (05131) 46 86 0

E-Mail: info@landhausamsee.de

Internet: www.landhausamsee.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend, 12 bis 14.30 Uhr, 18 bis 21.30 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner