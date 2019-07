Hannover

Im Soulkitchen in Linden wird mit einer kleineren Speisekarte gearbeitet, die zwei-, dreimal im Monat komplett überarbeitet wird. In der Getränkekarte wird das Konzept etwas näher erläutert, man verfolge das Prinzip einer Guerilla-Küche, man koche nach Lust und Laune und achte darauf, die Waren saisonal und regional zu beziehen. Das ist klasse, wobei wahrscheinlich nur Teile der Zutaten lokal gekauft wurden, denn auf der Karte finden sich auch etwa australisches Rind, französischer Roquefort – und der Lachs ist sicher nicht im Steinhuder Meer geschwommen. Ändert nichts daran, dass die Idee, mit einer Karte zu arbeiten, die sich ständig anpasst und verändert, spannend ist. Auch nur wenige Speisen anzubieten, diese aber in bester Form, ist klasse.

Feine Suppen in Tässchen als Gruß aus der Küche

Überschaubare vier Vorspeisen stehen bei unseren beiden Besuchen zur Verfügung. Das Rote-Bete-Carpaccio (5,90 Euro) mit Kürbiskernen und Meerrettich-Schmand bekommt Pfiff durch etwas zerstoßene Wacholderbeeren. Keine Augenweide, aber geschmacklich sehr gut, ist auch der warme Ziegencamembert (5,90 Euro) auf süß-säuerlichem Zwiebel-Konfit, getoppt von etwas geröstetem Honig-Walnuss-Grieß. Kräftig und pikant sind die Mercimek Köftesi (5,90 Euro), das sind Nocken hergestellt aus Linsen und Bulgur, mit Zwiebeln, Tomatenmark, Paprikapaste, Kräutern und Chili – Gurke und Minzjoghurt löschen das Feuer am Gaumen. Als kleinen Gruß aus der Küche bekommen wir außerdem einmal ein Tässchen Maissuppe mit etwas Popcorn, an anderes Mal ein Spargelsüppchen serviert – beides sehr fein.

Gemüse immer auf den Punkt gegart

Bemerkenswert: Alle Zutaten sind nach unserem Dafürhalten frisch. Ein Punkt, der auch das Rind in Miso-Honig-Marinade (24,90 Euro) auszeichnet. Das Fleisch ist rosa gebraten, hat Biss und Geschmack, im besten Sinne. Dazu kommen knackiger Pak Choi, Champignons oder Paprika – auch später fällt auf, dass das Küchenteam die Gemüse selten übergart. Die Erdnuss-Koriander-Salsa beschränkt sich unseres Erachtens auf Erdnüsse und frischen Koriander, und sicher, auch wenn sich das alles etwas feinsinniger auf dem Teller zusammenbringen ließe, ist die Zusammenstellung schön und durchdacht und schmeckt sehr gut.

Kreative Getränkeauswahl

Kreativ geht es auch bei den Getränken zu. Die Kaffee-Limo (3 Euro) ist fein, kippt vielleicht etwas zu sehr ins Süße. Mit Sirup und Frischware werden die Himbeer-Limetten-Limonade und die Blaubeer-Zitronen-Limonade (je 2,50 Euro) zubereitet. Die Weinempfehlung, ein weißer Côte Faubourg aus der Provence (0,2l, 6,90 Euro), ist uns etwas zu alkohollastig, fast etwas brandig am Gaumen, aber passt genau deswegen auch ganz gut zum gehaltvollen Lachs (23,50 Euro), der ja nicht ohne Grund zu den Fettfischen zählt. Hinzu addieren sich würzige Chorizo, ein buttriges Rosmarin-Zitronen-Focaccia und Oliven-Tapenade. Der „warme Tomatensalat“ wirkt auf uns wie erwärmte Kirschtomaten.

Glückliche Gäste

Als wir acht, neun Tage später auf die Internetseite des Soulkitchen schauen, fällt uns auf, dass sich das Menü nicht verändert hat. Wir rufen deshalb in dem Betrieb an. Inhaber Nico Koch erklärt uns, dass die Gäste so glücklich mit dem Angebot waren, dass sich das Team entschlossen habe, die Karte noch ein paar Tage weiterlaufen zu lassen. Und weil wir ohnehin den Vorsatz hatten, in Zukunft viel mehr fleischlos zu essen, statten wir noch am selben Abend dem Lokal spontan einen weiteren Besuch ab und bestellen die übrigen Gerichte der Karte, allesamt vegetarisch.

Sensationelles Wechselspiel

Ein sensationelles Wechselspiel ergibt sich aus den getrüffelten Steinpilz-Orecchiette mit Champignons (16,90 Euro), die sehr cremig, dicht und würzig schmecken, und hervorragend mit dem frischen Spinatsalat mit Apfel, gerösteten Haselnüssen und Roquefort harmonieren. Pure Wohlfühlküche! Nicht minder köstlich ist das cremige Risotto (16,20 Euro) mit knackigem Spargel, angewärmten Kirschtomaten und würziger Paprikasalsa. Das sind zumindest die ersichtlichen Zutaten, am Gaumen und in der Nase betören die warmen Noten von geschmolzener Butter, Knoblauch und mediterranen Kräutern. Zum Abschluss probieren wir noch den saftigen Bananen-Käsekuchen (8,90 Euro), der mit einer luftigen Schokoladenmousse, Joghurtcreme und Honig begleitet wird ... Was sollen wir sagen? Zum Glück hat das Team die Karte noch weiterlaufen lassen!

Fazit

Eine Wohlfühlküche, auf die viele Worte zutreffen wie frisch, kreativ oder rustikal – zusammengefasst: prima!

Gesamt 7/10 (Küche 8, Service 7, Ambiente 6)

Kontakt

SoulkitchenLichtenbergplatz 2a30449 HannoverTelefon: (0511) 45008510E-Mail: soulkitchen-linden@hotmail.comInternet: www.soulkitchen-linden.deÖffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 18 bis 24 Uhr, Freitag und Sonnabend, 17 bis 24 UhrBarrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner