Hannover

Im 11A am Lindener Küchengarten hat Wirt Christoph Elbert ein Auge für Qualität, die wir an vielen anderen Stellen der Stadt so schmerzlich vermissen. Da essen wir zur Vorspeise etwa einen Ziegenkäsetaler vom Biohof Le Chèvrerie (8 Euro), der nordöstlich von Nienburg liegt. Dazu gibt es dreierlei Humus und etwas Zitronenblattöl, das alle Zutaten des Gerichts am Gaumen geschmeidig zusammenführt. Schmeckt man die Herkunft des Ziegenkäses? Mag sein, dass das jemand kann, wir sind dazu nicht in der Lage. Aber es ist ein guter Käse, das können wir mit Genugtuung sagen. Und da der Kopf bekanntlich mitisst, bekommt die Kreation eine Nähe und Intensität, einen Bezug zur Region, die kein seelenloses Industrieprodukt herstellen könnte.

„Der Star in der Küche ist das Produkt“

Wild und Geflügel werden im 11A aus der Wedemark bezogen, Tomaten aus Hannover, Eier von einem Hof bei Celle. Alles nachzulesen, auf der Speisekarte. Brötchen und Brot kommen von einem Lister Bäcker, die Käse von einem Fachgeschäft auf der Lister Meile. Und freilich, in dem Lokal wird eine „moderne Hausmannskost“ serviert, die nicht nur der Region verhaftet bleibt, weswegen Fleisch, Fisch oder Gemüse auch von ordentlichen Großhändlern eingekauft werden – die Gewürze sogar von einem der besten, deutschen Händler. Es passt hier der Spruch, den Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann prägte: „Der Star in der Küche ist das Produkt.“ Nur mit diesem ersten Schritt, dem bedachten Einkauf, lässt sich der Grundstein für gutes Essen legen.

Das Restaurant 11A ist am Lindener Küchengartenplatz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Grundsolides Handwerk

Erst im zweiten Schritt kommt grundsolides Handwerk hinzu. Und vielleicht auch eine Spur Kreativität und Abgebrühtheit, die Regeln an den richtigen Stellen zu brechen. Beim Carpaccio vom Rind (8,90 Euro) zum Beispiel, das im 11A nicht aus dem Filet, sondern aus der Oberschale geschnitten wird. Ein Fleischteil, das etwas durchwachsener ist und einfach mehr Aroma besitzt. Es wird auch nicht hauchdünn serviert, sondern eine Spur dicker, sodass man kauen muss und sich der Geschmack des Fleischs langsam entfaltet – endlich einmal! Endlich einmal bekommen wir ein Carpaccio serviert, bei dem das Fleisch nicht in der Würze von Parmesan und Olivenöl untergeht!

Unerschrocken werden im 11A auch Produkte serviert, die manches Schlemmerherz höher schlagen lassen: Lammzunge (16 Euro) etwa, die mit Bauch vom Apfelschwein und einer exzellenten Miso-Mayonnaise auf den Teller kommt – wenngleich sich die dazu angebotene „Gänseleberpastete“ als halbrohe, bei nur 40 Grad pochierte Gänseleber entpuppt. Bei aller Liebe für verwegene Kreationen: So ein Detail muss auf die Karte geschrieben werden. Die „Samtsoße“ aus Hokkaido-Kürbis erweist sich am Ende auch als Püree, aber passt auch in dieser Form sehr gut zu den (etwas zu salzigen) Semmelknödeln (13,50 Euro) mit gebratenen Kräuterseitlingen und Radieschen.

Höflich zurückhaltend, mit Tendenz zu Desinteresse

Schnelligkeit und Selbstbewusstsein sind Attribute, die auf die Serviceleistung zutreffen. Herzlichkeit gehört nicht dazu. Man ist höflich zurückhaltend, mit Tendenz zu Desinteresse. Und weil wir nicht glauben können, dass man uns in einem Betrieb, in dem eine so wundervoll beseelte Küche aufgetragen wird, mit einem Engagement gegenübertritt, das einer Frittenbude gleicht, lächeln wir. Ja, wir lächeln herzlich über beide Ohren, jedes Mal, wenn man mit uns in Kontakt tritt. Aber wir scheitern, bekommen auch so die Damen nicht aus der Reserve gelockt. Vielleicht liegt es an der drückenden Hitze des ausgehenden Sommers, vielleicht auch an den nervtötenden Geräuschen des Rummels, der gerade nebenan stattfindet.

Die Semmelknödel mit gebratenen Kräuterseitlingen und Radieschen sind hübscht angerichtet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Diese Sachen gilt es also während unseres Besuch auszublenden, das ist aber auch nicht schwer, bei einem vor Geschmack strotzenden, geschmorten Schulterstück vom Rind (16,90 Euro), das mit Möhrengemüse und Spätzle auf den Tisch kommt. Gut, wir stammen ja aus Schwaben. Und mit uns über die Qualität der Spätzle zu diskutieren, würde hier jeden Rahmen sprengen. Aber die Beilage ist frisch und gut, das ist doch was, so frisch und gut wie die Bratkartoffeln zum köstlichen Kalbsschnitzel (16,90 Euro) oder den hausgemachten Fischstäbchen vom Fjordlachs (14,90 Euro). Und wer zu dieser ganz großartigen „Hausmannskost“ ein Glas Wein trinken möchte: Der Wirt hat auch hier ein Auge für Qualität, ohne dass dabei das Budget der Gäste unnötig strapaziert würde.

Fazit:

Gute Produkte, gutes Handwerk: Auf diesen Grundsteinen baut jede gute Küche auf, auch die des 11A – klasse!

Gesamt: 7/10 (Küche 8, Ambiente 6, Service 5)

Kontakt:

Restaurant 11A

Am Küchengarten 11a // 30449 Hannover

Telefon: (05 11) 5 90 11 11 // Internet: www.11a-restaurant.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11.30 Uhr bis 0.30 Uhr, Sa. & So.: 10 bis 0.30 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner