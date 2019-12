Die Burgerkette Five Guys hat jetzt auch in der Bahnhofstraße in Hannover eine Filiale eröffnet und bietet saftige Burger zu teils saftigen Preisen an. Fans der Kette sind begeistert, aber HAZ-Kritiker Hannes Finkbeiner meint: Besonders appetitlich ist der Verzehr nicht – und Kalorien sollte man besser auch nicht zählen.