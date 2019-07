Liebe Leserinnen und Leser,

als 2010 die Idee des Benefiz-Entenrennens geboren wurde, dachten wir nicht im Traum daran, damit den Grundstein für das größte Charity-Event unserer Landeshauptstadt zu legen. Seitdem werden traditionell am vorletzten Tag des Maschseefestes 5 100 Enten zu Wasser gelassen, und Tausende begeisterte Entenrennen-Fans säumen das Nordufer.

Unter dem Motto „HSDS - Hannover sucht die schönste Ente“ zeigen 100 hannoversche Unternehmen, Vereine und Verbände auch im Jubiläumsjahr, wie viel Kreativität und Lebensfreude in unserer schönen Stadt stecken. Ich freue mich schon sehr auf die begeisterten Blicke und Votings der Hannoveraner, die die bunt gestalteten „Big Ducks“ im Schaufenster der Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz bewundern können.

Durch das Entenrennen konnten wir allein im letzten Jahr über 40 000 Euro an Spendengeldern sammeln. Jeder Cent wird im Kampf gegen Blutkrebs eingesetzt und hilft, Menschenleben zu retten. Es erfüllt mich und mein Team mit großer Dankbarkeit und Stolz, dass viele Menschen wie auch Unternehmen mit Herz hinter unserer Mission „Leben schenken“ stehen und uns großartig unterstützen.

Vielen erkrankten Menschen konnten wir schon helfen. Leider wird noch nicht für jeden Patienten ein passender Spender gefunden. Das möchten wir ändern. Meine Bitte: Nehmen Sie Ihr Herz und die berühmten Wattestäbchen in die Hand und lassen sich typisieren!

Gerne auch am 17. August im Rahmen unseres großen Jubiläumsrennens. Mein Team und ich freuen uns auf Sie.

Ihre,

Dr. Marlena Robin-Winn