Wählen Sie die schönste „Big Duck“

Spieglein, Spieglein an der Wand, welche ist die schönste Ente im ganzen Land? Auch in diesem Jahr haben wieder 100 engagierte Firmen, Vereine und Verbände aus der Stadt und Region Hannover Kreativität bewiesen und gegen eine Spende an das NKR mit viel Leidenschaft und Fantasie ihre eigene „Big Duck“ gestaltet.

Noch lassen sich die kostümierten Vögel im Schaufenster von Galeria Kaufhof Hannover, Ernst-August-Platz, bewundern und stellen sich dort der Wahl zur schönsten Ente der Stadt. Die „Big Duck“, die beim Online-Voting mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse die meisten Stimmen abräumt, wird am Nachmittag des 17. August vor großem Publikum gekürt – muss aber im „Big Duck“-Rennen auch noch ihre (Masch-)Seetüchtigkeit unter Beweis stellen.

Haben Sie Ihre Lieblingsente schon entdeckt? Bis Sonnabend, 10. August, können Sie für Ihren Favoriten eine Stimme abgeben. Eine Woche später, am Sonnabend, 17. August, werden die Enten dann „freigelassen“ und schwimmen auf dem Maschsee um die Wette.

Tanja Piepho

Hier gehts zum Abstimmungsformular.