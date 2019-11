mobile GARANTIE Deutschland GmbH schreibt seit sieben Jahren an einer Erfolgsgeschichte

Man muss nicht in Hannover, Hamburg oder Berlin ansässig sein, um überregional erfolgreich zu sein. Auch in Bissendorf kann man Erfolgsgeschichten schreiben. Eine solche leben Rainer Doerr und Marco Nagtegaal im zweitgrößten Ortsteil der Wedemark. Seit 2012 betreiben die beiden im Knibbeshof im Ortskern der Assekuradeur mobile GARANTIE Deutschland GmbH. Damals haben Doerr und Nagtegaal mit zwei Mitarbeitern begonnen, heute sind es überregional 51 Mitarbeiter, 18 davon in der Wedemark, viele im Außendienst in ganz Deutschland, Österreich und den Niederlanden.

Ständige Erweiterungen

Dieser Erfolg ist auch sichtbar, denn die mobile GARANTIE Deutschland GmbH ist in den vergangenen sieben Jahren aus Platzgründen nicht nur drei Mal innerhalb von Bissendorf umgezogen. Deshalb haben Doerr und Nagtegaal im Knibbeshof ein benachbartes Gebäude angemietet, welches gerade auf die Bedürfnisse der mobile GARANTIE Deutschland GmbH ausgebaut wird, um die Firma zu erweitern. Die beiden Gesellschafter würden sich auch über neue Mitarbeiter für den kaufmännischen und den Kfz-Bereich freuen.

Im Kern ist die mobile GARANTIE Deutschland GmbH ein Assekuradeur, allerdings keine gewöhnliche. „Wir fangen da an, wo andere Versicherungen nein sagen“, bringt es Marco Nagtegaal auf den Punkt. Die mobile GARANTIE Deutschland GmbH hat sich auf maßgeschneiderte Garantie- und Servicedienstleistungen spezialisiert. Das gilt besonders im Fahrzeugbereich. Die Wedemärker sind beispielsweise Kooperationspartner von VW Nutzfahrzeuge, Citroën oder spezialisierte Versicherungsbroker wie die OCC Assekuradeur in Lübeck.

Innovative Garantieversicherungen bietet die mobile GARANTIE Deutschland GmbH bei Reparaturkostenversicherungen, beispielsweise bei Oldtimern, aber auch bei Taxis, Fahrrädern, Motorrädern, Einsatz- und Rettungsfahrzeugen, aber auch in anderen Bereichen wie Handys, Brillen oder Zahnersatz. Ganz neu hinzugekommen ist jetzt das Thema Hörgeräte.

Affinity-Gruppen im Fokus

Es sind die so genannten Affinity-Gruppen, die in Bissendorf besonders im Fokus stehen. Gemeint sind Gruppen, die dasselbe Interessenfeld bei einer Versicherung haben. Beispielsweise kann mobile GARANTIE Deutschland GmbH Versicherungen für Heizungsbesitzer anbieten, um Reparaturen zwischen den regelmäßigen Wartungszyklen abzudecken. Nur ein Beispiel unter vielen.

Gänzlich neue Produkte entwickelt die mobile GARANTIE Deutschland GmbH in der Regel für Firmen oder Firmengruppen, die besagte Affinity-Gruppen abdecken. Bei bestehenden Produkten können auch Einzelpersonen Versicherungen direkt abschließen. Sie kommen dann nicht nur in den Genuss einer zuverlässigen Versicherung. Auch die Abwicklung eventueller Schäden wird schnell, kompetent und transparent erledigt.

Kooperation mit Helvetia

So wie sich die mobile GARANTIE Deutschland GmbH in den letzten Jahren räumlich ausgeweitet hat, sind auch die Kooperationen mit anderen Partnern erweitert worden. Gerade jetzt erst haben die Wedemärker die schweizerische Helvetia-Gruppe mit ins Boot geholt. Über deren Helvetia Venture Fund beteiligen sich die Schweizer an der Bissendorfer Firma und eröffnen Rainer Doerr, Marco Nagtegaal und ihren Mitarbeitern ganz neue Möglichkeiten, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Speziell für diese Art der Beteiligung hat die Helvetia-Gruppe den Fund entwickelt: Der Helvetia Venture Fund investiert in Start-ups im Bereich InsurTech und in Jungunternehmen, deren Geschäftsmodelle eine Brücken- oder Unterstützungsfunktion zum Versicherungsgeschäft von Helvetia aufweisen. Der Fund fokussiert sich auf Start-ups aus ganz Europa, mit einem Schwerpunkt auf die Länder, in denen Helvetia aktiv ist, namentlich die Schweiz sowie Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien.

Helvetia Versicherungen hat auch bisher bereits als Versicherungsträger mit der mobile GARANTIE Deutschland GmbH zusammengearbeitet. Die Kooperation soll durch den Helvetia Venture Fund weiter ausgebaut werden. „mobile GARANTIE ist kein klassisches Start-up, bietet aber interessante Perspektiven“, erklärt Daniel Signer, Leiter Partnerbusiness & Innovation von Helvetia. Auch in Bissendorf zeigt man sich angetan über das schweizerische Engagement: „Wir freuen uns, dass der Helvetia Venture Fund uns bei der Weiterentwicklung von mobile GARANTIE Deutschland GmbH unterstützt“, sagen Gesellschafter Rainer Doerr und Marco Nagtegaal.

