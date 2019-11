Hannover

Steffen Runkel ist Lehrer an den Leinetalschulen in Hannover-Kleefeld. Der promovierte Historiker unterrichtet Geschichte und Politik und nimmt mit mehreren Klassen am MADS-Projekt teil.

Herr Runkel, Sie melden Ihre Schulklassen regelmäßig bei MADS an – was überzeugt Sie an dem Konzept?

Die Zeitung hat den Vorteil, dass sie unterschiedliche Schwierigkeitsstufen hat. Mit einigen Schülern spricht man erst über die Fotos und Schlagzeilen. Andere steigen gleich in politische Diskussionen ein. Mit der Zeit gehen wir dann immer mehr in die Tiefe. Wir können in der Klasse sowohl über die Anschläge in Halle sprechen als auch über die Oberbürgermeisterwahl in Hannover und darüber, was direkt in unserer Nachbarschaft passiert. Der Unterricht mit der HAZ ist deshalb leistungs-, aber auch realitätsbezogen.

Was bedeutet das Thema Medienkompetenz für Sie und Ihre Schüler?

Mit MADS haben wir die Möglichkeit, neue Zugänge zu legen. Die Schüler lernen, ihre eigene Meinung mit Argumenten zu unterfüttern, Quellen zu hinterfragen und auch mal andere Positionen einzunehmen. Es ist toll zu sehen, dass sie irgendwann diesen Aha-Moment haben, ganz viel nachdenken und nachhaltiges Interesse an Medien und Nachrichten entwickeln. Im Hinterkopf haben sie dann immer, dass es abseits von Youtube und Wikipedia Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Und dass sie sich ganz gezielt eine Zeitung nehmen können, um unterschiedliche Perspektiven aufbereitet zu sehen.

Warum ist es wichtig, dass sich die Schüler gerade heute mit Medien auskennen? Es gibt doch alles im Internet.

Für viele Schüler bedeutet Medienkonsum, dass sie sich mit ihren Klassenkameraden austauschen, sich gegenseitig Videos von Influencern schicken. Aber zur Medienkompetenz gehört, dass sie verstehen, dass jeder Youtuber und Instagramer auch seine eigenen Ziele verfolgt. Unser Lehrauftrag ist, mündige Bürger zu erziehen. Die Schüler sind die, auf die es in Zukunft ankommt. Sie müssen lernen, dass nicht alles schwarz oder weiß ist. MADS bietet die Chance, die unterschiedlichsten Themen zu besprechen. Das Projekt eignet sich super, um den Schülern die nötige Lese- und Medienkompetenz nahezubringen.

Von Tomma Petersen