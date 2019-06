„Meet & Greet“ mit ConCrafter

ConCrafter begeistert auf Youtube mehr als 3,7 Millionen Menschen. Aus Let’s Plays zu Minecraft und Indie-Spielen wurde bei dem Youtuber, der eigentlich Luca Scharpenberg heißt, eine Comedyshow. Nach einem Rundgang über die Ideenexpo berichtet er ab 15 Uhr über seine Erlebnisse, es folgt ein „Meet & Greet“ für Fans.

Wann und wo: 15 Uhr auf BühneSieben (Halle 7)

Theremin-Show

Das Theremin ist ein elektronisches Musikinstrument, das man spielt, ohne es zu berühren. Eine der international gefragtesten Theremin-Musikerinnen ist Carolina Eyck – auf der Ideenexpo gibt sie eine Kostprobe.

Wann und wo: 13.30 Uhr auf der Show-Bühne (Außenbereich)

Influencerin gibt TikTok-Workshop

Die Influencerin Sosopinkypie erklärt, wie man sich einen eigenen Social-Media-Kanal aufbaut und gekonnt in Szene setzt. Sosopinkypie ist auf TikTok, Youtube und Instagram aktiv und hat insgesamt etwa 600.000 Follower. Sie verrät Tipps und Tricks rund um das Thema Musik-Clips.

Wann und wo: Von 13.30 bis 15 Uhr am Madsack-Stand (Halle 7)

Pinguin basteln

Einen eigenen Pinguin aus Wellpappe basteln können Besucher beim Smurfit Kappe-X-Ponat. Gleichzeitig informiert Smurfit Kappe über Ausbildung und duales Studium bei dem Unternehmen.

Wann und wo: 10.30 Uhr auf BühneSieben (Halle 7)

Mit dem Laser auf Mondmission

Wer einmal ein Monddorf errichten und den Rover mit dem Laser steuern will, ist am Stand des Laser- Zentrums Hannover richtig. Dort können Besucher herausfinden, wie Forscher in Zukunft Laser auf dem Mond einsetzen wollen.

Wann und wo: Täglich von 9 bis 18 Uhr in Halle 9

Das ganze Programm gibt’s unter ideenexpo.de.

Von Johanna Stein