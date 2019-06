Finale bei „Science Me“

Das Finale der inoffiziellen Europameisterschaft der Wissenschaftsshows „Science Me“ findet am Mittwoch statt. Zwölf Teams aus acht Nationen starteten am Dienstag bei dem Wettbewerb. Innerhalb von zehn Minuten präsentieren die Forscher heute Wissenschaft für Laien in englischer Sprache.

Wann und wo: 13 Uhr, Campus der Ideen (Außengelände)

Rap für mehr Respekt

Kann man über Mobbing, Datenschutz und digitale Ethik einen Rap-Song schreiben? Kevin hat das getan. Der 19-Jährige berät außerdem als Juuuport-Scout online Gleichaltrige bei Problemen im Internet. Bei der Ideenexpo präsentiert er zwei Songs.

Wann und wo: 11.30 Uhr auf BühneSieben (Halle 7)

Seiltanzen beim Slackline-Workshop

Slacken ist eine Trendsportart ähnlich dem Seiltanzen, bei der man auf einem Kunstfaserband oder Gurtband balanciert, das zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt ist. Ein Slacklining-Profi gibt einen offenen Workshop zu der Trendsportart und zeigt nebenbei Kunststücke.

Wann und wo: 13.30 Uhr auf der Show-Bühne (Außenbereich)

Einen nachhaltigen Kaffeebecher gestalten

Zusammen mit Studenten des Studiengangs Integrated Media & Communication der Hochschule Hannover können Besucher eigene nachhaltige To-go-Becher gestalten und damit ein Umweltschutz-Projekt fördern.

Wann und wo: Zwischen 15 und 17 Uhr in Halle 9

Show im Planetariumszelt

Besucher können sich zurücklehnen und die 360°-Fulldome-Projektion im zehn Meter hohen Domzelt genießen. Die etwa 20-minütige und live moderierte Show widmet sich dem Thema „50 Jahre Mondlandung“, der Saturn-V-Rakete und dem Mondrover der NASA. Die Projektion zeigt den Start und Anflug zum Mond und dessen Umrundung mit Apollo 8.

Wann und wo: 15 Uhr in Halle 9

Das gesamte Programm gibt’s auf ideenexpo.de.

Von Johanna Stein