Welche ist die beste Schülerzeitung in Niedersachsen?

Hannover

Wer macht das beste Schülermedium in Niedersachsen? Auch in diesem Jahr können sich On- und Offlinepublikationen für den Wettbewerb Unzensiert bewerben, den die Junge Presse Niedersachsen gemeinsam mit zahlreiche Partnern auslobt. Hauptpreise gibt es in sechs unterschiedlichen Schulkategorien, dazu locken Sonderpreise für Einzelbeiträge, gute Fotos, kritische Beiträge und Beiträge zum Thema Europa.

Unzensiert-Einsendeschluss am 20. Dezember

Einsendeschluss ist der 20. Dezember. Die Preisverleihung findet am 20. Februar in den Räumen des Madsack Mediencampus in Hannover statt. Madsack gehört zu den Unterstützern des Wettbewerbs, ebenso wie mehrere andere Zeitungsverlage, der NDR, das Kultusministerium, die Landeszentrale für politische Bildung und der Journalistenverband DJV. Die Schirmherrschaft hat Ministerpräsident Stephan Weil übernommen.

Alle Infos zu dem Wettbewerb gibt es unter unzensiert-wettbewerb.de im Internet.

Zum Weiterlesen

Von Conrad von Meding