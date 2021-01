Wie man seine Selbstpräsentation auf den Punkt bringt

Nürnberg

Wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hat einen wichtigen Schritt im Bewerbungsprozess gemeistert. Nun kommt es darauf an, sich überzeugend selbst zu präsentieren, erklärt die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Portal "Planet-Beruf".

Denn der potenzielle Arbeitgeber bittet den Kandidaten oder die Kandidatin im Laufe des Bewerbungsgesprächs in der Regel darum, etwas über sich selbst zu erzählen. Bewerber sollten sich daher noch einmal mit der Beschreibung in der Stellenanzeige - zum Beispiel für einen Ausbildungsplatz - beschäftigen. Das hilft dabei, überzeugend zu erklären, warum gerade man selbst für diese Ausbildung geeignet ist.

Anzeige

Vorbereitung mit drei Fragen

Laut " Planet-Beruf" dauert die Präsentation meist nicht viel länger als drei Minuten. Der Personalmitarbeiter achte insbesondere darauf, ob Bewerberinnen und Bewerber die wesentlichen Fakten ihrer Person kurz und in Übereinstimmung mit ihrem Lebenslauf darstellen können.

Punkten kann, wer Begeisterung und Motivation für die Stelle rüberbringt. Am besten überlegt man sich zur Vorbereitung daher Antworten auf die Fragen "Wer bin ich?", "Was kann ich?" und "Was will ich?". Besonders überzeugend klingen die Antworten, wenn man sie mit Beispielen illustrierten kann.

Für einen ruhigen, gelassenen und selbstbewussten Auftritt hilft es, die Präsentation vorab mehrmals zu üben - idealerweise vor anderen Menschen. Diese können Feedback geben und einen zum Beispiel auf unbewusste Gesten aufmerksam machen, die nervös wirken könnten.

© dpa-infocom, dpa:210119-99-83401/2

dpa