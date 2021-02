Alles andere als langweilig

Duales Studium als Beamten-Anwärterin /–Anwärter

Das duale Studium ist geeignet für alle, die Lust haben, auch ­innerhalb der Berufslaufbahn noch mal den Fachbereich zu wechseln, und gleichzeitig beim selben Arbeitgeber bleiben möchten. Der Abschluss ist Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung oder Verwaltungsbetriebswirtschaft. In drei Jahren erreichen die Studierenden ihr Berufsziel Beamtin oder Beamter in der allgemeinen Verwaltung. Voraussetzung ist das Abitur oder die Fachhochschulreife. Neben sechs Trimestern am Niedersächsischen Studieninstitut NSI stehen Stationen in ganz unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung auf dem Programm.

Duales Studium Wirtschaftsförderung

Wer Interesse an Wirtschaft hat, sich aber auf keine Branche festlegen möchte, ist mit dem Studiengang Bachelor of Arts BWL – Öffentliche Wirtschaft, Fachrichtung Wirtschaftsförderung gut beraten. Die dreijährige Ausbildung ist eine Mischung aus einem Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim und Praxissemestern im Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover. Neben Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre stehen auch Kommunalrecht und Verwaltungsrecht auf dem Stundenplan.