Alles auf Anfang

„Ein Mann ist keine Altersversorgung“ Finanzen managen: 27.02. und 29.10.2020, 9 bis 11 Uhr

Anmeldung unter: Hannover.bca@arbeitsagentur.de

„Frauen leben länger – aber wovon?“ Thema Rentenansprüche: 26.03. und 26.11.2020, 9 bis 12 Uhr

Anmeldung unter: Hannover.bca@arbeitsagentur.de

„Ich werde meine eigene Chefin“ Existenzgründung und Selbstständigkeit: 23.04.2020, 9 bis 12 Uhr

Anmeldung nicht erforderlich

„Die Marke ICH“ Authentisches Selbstmarketing: 28.05.2020, 9 bis 12 Uhr

Anmeldung unter: Hannover.bca@arbeitsagentur.de

„Was bietet die Arbeitsagentur?“ Infos zu Weiterbildung und Coaching: 25.06. und 27.08.2020, 9 bis 11.30 Uhr

Anmeldung nicht erforderlich

„Scheidung – JEDE kann es treffen!“ Rechtliches zum Thema Trennung und Scheidung: 14.09.2020, 9 bis 11 Uhr

Anmeldung unter: Hannover.bca@arbeitsagentur.de

Adresse: Berufsinformationszentrum (BiZ), Eschestrasse 17, 30159 Hannover.

Informationsveranstaltungen ­ „Ihr berufliches ­Comeback nach Eltern- oder Familienzeit“

Nächste Termine: 12.03., 16.04. und 07.05.2020, jeweils 9 bis 11.30 Uhr

Anmeldung unter:

Hannover.bca@arbeitsagentur.de

Adresse: Berufsinformationszentrum (BiZ), Eschestrasse 17, 30159 Hannover.

Förderungen ­für Weiterbildungen

Das Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ bietet ebenfalls Hilfe an. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur vom Bundesfamilienministerium ins Leben gerufen. Deutschlandweit gibt es mehr als 20 Standorte, bei denen sich Interessierte individuell oder in Gruppen beraten lassen können, wie sie ins Berufsleben zurückkehren können.

Informationen unter: www.perspektive-wiedereinstieg.de