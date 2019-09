Fachpraktisches Know-how allein reicht heute nicht mehr aus, um in Handwerksbetrieben Karriere zu machen. Wer eine Führungsposition oder leitende Tätigkeiten anstrebt, der muss nicht nur sein technisches Fachwissen stets aktuell halten, sondern auch über kaufmännisch-betriebswirtschaftliches Wissen verfügen. Auf dem Campus Handwerk der Handwerkskammer Hannover finden Bildungsinteressenten alles, was sie brauchen, um im Handwerk Karriere zu machen.

Kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Fortbildungen und Studiengänge bietet die Akademie des Handwerks an. Dabei nimmt der eigens für das Handwerk entwickelte Studiengang „Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO)“ einen besonderen Raum ein. Rund 650 Unterrichtseinheiten umfasst der Studiengang, der in Voll- und Teilzeit sowie als E-Learning-Maßnahme in Kombination mit Präsenzunterricht angeboten wird. Eine Förderung durch das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), das sog. Meister-BAföG, ist möglich. Natürlich beraten wir Sie umfassend zu allen Fragen der Durchführung und der Förderung.

Die nächsten Starttermine: Gepr. Betriebswirt/in (HwO) Vollzeit: 07.10.19

Gepr. Betriebswirt/in (HwO) berufsbegleitend: 21.10.19

Gepr. Betriebswirt/in (HwO) blended-learning: 18.10.19

Darüber hinaus wird für angehende kaufmännische Fach- und Führungskräfte der Studiengang „Geprüfte/r Fachmann/frau für kaufmännische Betriebsführung (HwO)“ als Vollzeitkurs (wird als Teil III der Meisterprüfung anerkannt) ab dem 25.09.19 angeboten.