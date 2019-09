Von Therapie und Wellness über Pflege bis hin zu Wirtschaft und Technik – beim Tag der offenen Schule am 14. September von 10 bis 13 Uhr stellen die Ludwig Fresenius Schulen ihr vielfältiges Bildungsangebot vor. Interessenten erhalten in der Hüttenstraße 35–37 in Stadthagen und in der Schützenallee 1 in Hannover Einblicke in die Ausbildung von Altenpflegern, Ergotherapeuten und Kosmetikern.

In Hannover präsentieren sich zudem die Fachbereiche Kaufmännische Assistenz, Physiotherapie sowie Masseure/med. Bademeister. Berufserfahrene können sich in Stadthagen über die Weiterbildungen zu staatlich geprüften Bau-, Elektro- oder Maschinentechnikern informieren.