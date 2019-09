Mit Ehrgeiz, Fleiß und Geduld den Einstieg gemeistert

Der Vertrag ist unterschrieben, der Start gelungen: Seit 1. September arbeitet Botheinah Sharba in ihrem neuen Job in Stuttgart. Die Ingenieurin für Elektrotechnik ist bei einem amerikanischen Unternehmen angestellt, das sich mit 3-D-Messtechnik und Bildgebungstechnologie befasst. Botheinah Sharba stammt aus Syrien, aus einer kleinen Stadt an der Küste. Nach dem Abitur studierte die junge Frau Elektrotechnik in Damaskus. „Ich wollte unbedingt Ingenieurin werden, ich habe eine Leidenschaft für Technik“, erzählt die 32-Jährige. Nach fünf Jahren schloss sie ihr Studium ab.

Keine Hoffnung auf Rückkehr

Doch dann fing 2011 der Bürgerkrieg an. „Zunächst hatte ich die Hoffnung, dass alles doch noch besser wird“, sagt sie. Drei Jahre später aber schwanden die Hoffnungen, es war für sie als Frau sehr schwierig, einen Job zu finden. Vor allem in ihrem Beruf als Ingenieurin, denn diese Tätigkeit wird in ihrer Heimat von Männern dominiert. Über das Erasmus-Studien-Austauschprogramm erhielt ihr Mann 2014 ein Stipendium in Spanien, Botheinah Sharba ging mit ihm mit. Dort lernte sie ein halbes Jahr lang Deutsch und Spanisch, 2015 zog sie nach Stuttgart.

Ihr Studium in Damaskus wurde anerkannt und sie machte an der Universität in Stuttgart ihren Masterabschluss im Studiengang Nachhaltige Elektrische Energieversorgung, da sie ein großes Interesse an erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit hat. Auf der Suche nach einem Job kam die 32-Jährige nach Hannover.

„Ich habe zunächst nicht gewusst, dass die Agentur für Arbeit mir helfen kann, und habe allein versucht, eine Stelle zu finden“, berichtet sie. Doch dann holte sie sich professionelle Hilfe von der Agentur und erhielt den Kontakt zu Emine Decker, die Coachings anbietet. „Das war sehr gut. Sie hat mich ermutigt, motiviert und unterstützt“, sagt die junge Frau. Sie formulierte ihre Bewerbung neu und trainierte ein Vorstellungsgespräch. Mit Erfolg: Mehrere Unternehmen luden Botheinah Sharba ein. In Stuttgart erhielt sie schließlich einen Job – und ist glücklich. Eine Wohnung hat sie auch schon gefunden.

In ihre Heimat ist sie seit 2014 nicht wieder zurückgekehrt, da ist sie sehr skeptisch. Auch ihre drei Schwestern haben Syrien verlassen, sie leben in England, Kanada und Katar. Nur ihr Bruder ist in Syrien geblieben. „Ich bin froh, dass ich meine Familie, nachdem ich mit meinem neuen Job begonnen habe, endlich sehen und zu einem Urlaub in Deutschland einladen kann“, sagt sie.

Praktikum in der Autowerkstatt

Ebenfalls 2015 kam Mokalad Al Tarehy aus dem Irak nach Deutschland – als Flüchtling. „Ich habe 2007 meinen Vater verloren und bin selbst misshandelt worden“, sagt der 28-Jährige. In Bagdad hat er Wirtschaftswissenschaften studiert und das Studium abgeschlossen. Auf dem Landweg floh er aus seiner Heimat. Nach mehreren Stationen in Niedersachsen lebte er zunächst in einem Flüchtlingswohnheim in Hannover. Er meldete sich bei der Agentur für Arbeit. Sein Ziel ist ein Studium an der Uni, denn er möchte seinen Master machen.

„Dank der Ausbildung habe ich nun eine Duldung, aber keine Aufenthaltsgenehmigung, deshalb ist es sehr schwierig“, sagt Mokalad Al Tarehy. Die geförderten C1-Deutschkurse für geflüchtete Menschen mit Studienwunsch und Akademiker konnte er deshalb nicht besuchen, so lernte er zunächst in anderen Flüchtlingskursen Deutsch. Er machte Praktika in einer Autowerkstatt und in einem Internetcafé und dann bei der IG BCE BWS – einem Bildungsanbieter für Betriebsräte, Schwerbehindertenvertrauenspersonen und Jugend- und Auszubildendenvertreter der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).

Dort erhielt er einen Ausbildungsvertrag zum Bürokaufmann. Der junge Iraker ist nun bereits im zweiten Ausbildungsjahr und hat viel gelernt. In der Berufsschule erhält er viel Unterstützung und hat gute Noten. „Vor allem hat er sein Deutsch enorm verbessert“, sagt IG-BCE-BWS-Ausbildungsleiterin Svenja Fromm. Es mache viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Derzeit ist Mokalad Al Tarehy am Service und der Anmeldung tätig. Drei Jahre dauert die Ausbildung. Nach dem Abschluss kann er auch seinen Master an der Uni machen. „Mein Studium im Irak wird anerkannt“, erklärt er.

Wenig persönliche Kontakte

„Um einen Ausbildungsplatz zu bekommen, habe ich alles gemacht, was ich tun kann. Das war nicht einfach“, sagt Mokalad Al Tarehy. Die Praktika seien ganz wichtig gewesen, betont er. Mittlerweile hat der Iraker auch eine eigene kleine Wohnung gefunden, darüber ist er sehr glücklich. Seine Familie ist in Bagdad geblieben.

„Mangelnde Sprachkenntnisse sind die größten Hürden bei der Suche nach einem passenden Job“, sagt Emine Decker, die interkulturelle Coachings anbietet und eng mit der Agentur für Arbeit Hannover zusammenarbeitet. Hinzu kämen die fehlende Erfahrung über den deutschen offenen und verdeckten Arbeitsmarkt, deren Zugangswege sowie das Eigenmarketing. Außerdem seien oft die persönlichen Kontakte nicht ausreichend, um schnellstmöglich den Job zu finden, der zu einem passt.

Ihren Erfahrungen nach kommt es bei der Personalauswahl oft weniger auf Leistung oder Erfahrung an, sondern vielmehr auf Kultur und Werte, die mit bestimmten Ländern verbunden werden. Migranten aus einigen Ländern würden ungern eingestellt werden, obwohl die Arbeitgeber die Bewerber noch gar nicht persönlich kennen. Da gebe es leider viele Vorurteile.

„Wir motivieren, Veränderungen als Chance zu begreifen. Es ist uns wichtig, dass Klienten sich bei uns willkommen und sicher fühlen und individuell die Hilfe bekommen, die sie für ihre berufliche Neuorientierung benötigen“, erklärt Emine ­Decker. Neben den Grundlagen für eine erfolgreiche Bewerbung sei die Vorbereitung zum Vorstellungsgespräch elementar wichtig. Emine Decker und ihr Team trainieren und simulieren Vorstellungsgespräche, stellen in der Übung kritische Fragen, die speziell anhand der Bewerbungsunterlagen und Stellenanforderungen vorbereitet wurden. So hat Emine Decker auch ­Botheinah Sharba geholfen.

Von Martina Steffen