Studienkonzept vermittelt Gefühl von „fast wie eine Familie“

Haben Studienabbrecher aus Ihrer Sicht gute berufliche Chancen?

Nein, außer sie möchten dauerhaft im Lager oder als Aushilfsfahrer beziehungsweise Hilfsarbeiter tätig sein. Denn ohne einen formalen Abschluss stellen Unternehmen ungern ein. Die Konsequenz ist, dass Studienabbrecher in aller Regel zunächst eine Berufsausbildung ergreifen und mit einem IHK- oder Handwerkskammerabschluss abschließen müssen, bevor Unternehmen sie als Angestellte übernehmen.

Steigt die Anzahl der Studenten, die an der FHDW ein zweites Studium beginnen?

Nur geringfügig, da vielen Studierenden unsere alternativen Studienangebote nicht bekannt sind. Wenn sie sich jedoch dafür entscheiden, an der FHDW weiter zu studieren, sind sie frisch motiviert und meist hochzufrieden, weil sie bei uns ein intensives und personenbezogenes Betreuungskonzept kennenlernen, das es so an keiner anderen Hochschule in Hannover gibt.

Was macht die FHDW für Studienabbrecher besonders interessant?

Unser komplett anderes Studienkonzept mit intensiver Betreuung, mit einer persönlichen Lehr- und Lernatmosphäre, das ein Gemeinschaftsgefühl von „fast wie eine Familie“ vermittelt. Unser lebendiges Campusleben kombiniert sich mit einem inhaltlich anspruchsvollen Studium, engen Kontakten zu Top-Unternehmen und allerbesten Berufsaussichten.

Darüber hinaus lassen sich die Bachelorstudiengänge mit den Masterprogrammen und sogar mit einer Option zur Promotion zu einem – auch zeitlich – attraktiven Modell verbinden. Sämtliche FHDW-Studiengänge erlauben zudem auch das Arbeiten in Unternehmen. Theorie und Praxis verbinden sich während des Studiums zu einer Einheit. Das ist letztlich auch ein Aspekt, der Studienabbrecher, deren bisherige Hochschulerfahrung meist vor allem theorielastig war, von unserem Studienkonzept überzeugt.