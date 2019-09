„Wir brauchen eine Datenethik“

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt – wie sieht das konkret aus?

Ganz konkret: Als ich bei Hoechst Energieelektroniker gelernt habe, habe ich fast ein Jahr in der Vorbereitung verbracht, bevor ich mit realen Anlagen in Kontakt kam. Heute können komplette Anlagen eins zu eins simuliert werden, um sie zu testen. Bis hinunter zur Schraube findet sich die Anlage auf dem Pad wieder, man kann sie virtuell betreten, verändern und prüfen, was Veränderungen bewirken. So kommt man in der Ausbildung viel schneller mit der Realität in Verbindung. Oder die Verwendung virtueller Brillen: Damit kann man mit Kollegen direkt interaktiv zusammenarbeiten, die nicht vor Ort, sondern etwa im Ausland tätig sind. Man muss nicht reisen, die Welt ist enger zusammengerückt.

Wie wirkt sich das auf die ­ Ausbildungsgänge aus?

Das Berufsbild muss in der Tat häufiger verändert werden als früher. Zur Ausbildung als Chemikant gehört bereits seit 2018 eine Qualifikationseinheit Digitalisierung und vernetzte Produktion. Die technischen Neuerungen, die immer schneller das Wissen umwälzen, müssen zügig in die Ausbildung integriert werden. Das ist auch gut möglich: Was in der Ausbildung vermittelt wird, kann auch in die Weiterbildung einfließen.

Am Handy spielen kann heute jeder – aber hilft das auch in der Ausbildung?

Ja. Eine Offenheit für Systeme und digitale Infrastruktur, Spaß an der Simulation – das alles hilft. In der Produktion werden ja auch Apps verwendet und per Handy defekte Bauteile geortet. Man kann auf dem Pad Produktionsanlagen virtuell betreten, daran arbeiten, Fehler suchen. Es gibt neue Formen der Didaktik, die wie Spiele mit Scorerpunkten arbeiten – wer die wenigsten Fehler macht, gewinnt. Zum Problem wird da die Ausstattung der Berufsschulen, die Stiefkinder in der Schullandschaft sind: So etwas funktioniert nicht an der Kreidetafel.

Und in Klein- und Mittelbetrieben?

Es kommt darauf an, wie weit die Digitalisierung im Ausbildungsbetrieb vorangeschritten ist – oder wie er mit anderen kooperiert, die es sind. Wer heute, um Kosten zu sparen, nicht in neue Techniken und gute Ausbildung investiert, wird Probleme bekommen. Da leisten wir Beratungsarbeit, um alle mitzunehmen. Gemeinsam mit Arbeitgebern und Wissenschaftlern haben wir im Herbst die Zukunftskommission Digitale Agenda gebildet, um die Herausforderungen zu analysieren und die Transformation zu gestalten. Gewerkschaften sind Gestalter im Veränderungsprozess.

Dazu gehören auch die Risiken der Digitalisierung?

Genau. Fast jedes Anlagenteil ist heute mit Chip ausgestattet und meldet von sich aus, wenn es ermüdet – das sind ungeheure Vorteile gegenüber früher, wo ein kaputtes Teil ganze Anlagen lahmlegte. Aber die Technik erlaubt auch, detailliert zu erfassen, wer wann wo wie lange gearbeitet hat. Sie erlaubt eine Arbeitsplatzkontrolle, wie sie nicht gewollt ist, auch nicht vom Gesetzgeber. Das Wissen über Datenschutz muss in der Ausbildung vermittelt werden. Wir brauchen eine Datenethik, auch weil Länder wie die USA oder China ganz anders verfahren. Da müssen wir sehen, dass bei allen tollen Möglichkeiten der Digitalisierung auch unsere Werte erhalten bleiben.

INTERVIEW: EVELYN BEYER