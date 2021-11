1000 Hektar Wildnis: Im Solling entsteht der Urwald von morgen

Uslar

Zehn Prozent der Waldflächen, die dem Land Niedersachsen gehören, sind als Naturwald ausgewiesen. Anders als in den übrigen Waldgebieten wird auf diesen insgesamt 33.000 Hektar großen Flächen kein Holz eingeschlagen. Eine dieser unbewirtschafteten Flächen befindet sich im südniedersächsischen Solling. Bereits 1972 wurde am sogenannten „Limker Strang“ eine 20,5 Hektar große Fläche als Naturwald ausgewiesen. Knapp fünf Jahrzehnte später soll hier nun ein Naturwald von deutlich größeren Ausmaßen entstehen. 1020 Hektar Wald sind jetzt als Wildnisgebiet ausgewiesen – und sollen der „Urwald von morgen“ werden.

Das neue Wildnisgebiet ist eine der Maßnahmen, die im Rahmen des sogenannten „Niedersächsischen Weges“ umgesetzt werden. In dieser im Mai 2020 geschlossenen Vereinbarung haben sich die Landesregierung, die Landwirtschaftsverbände Landvolk und Landwirtschaftskammer sowie die Natur- und Umweltverbände NABU und BUND zu großen Anstrengungen beim Natur- und Artenschutz verpflichtet. Dies schließt auch die Waldbewirtschaftung ein.

Früher „dunkel und artenarm“

Das Bundesamt für Naturschutz habe per Definition festgelegt, dass ein Naturwald eine Mindestgröße von 1000 Hektar haben müsse, um als Wildnisgebiet gelten zu können, erläuterte der Präsident der Landesforsten, Klaus Merker. Das neue Wildnisgebiet befindet sich einige Kilometer nordöstlich von Uslar im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) „Wälder im östlichen Solling“. In diesem Naturschutzgebiet herrschen ausgedehnte Buchenwälder vor, die an manchen Stellen von Eichen- und Fichtenwäldern unterbrochen sind.

Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten, zeigt das neue Wildnisgebiet auf einer Karte. Quelle: Swen Pförtner

Kernzone des Urwalds von morgen ist der bereits bestehende Naturwald am „Limker Strang“. Hier ist bereits deutlich zu erkennen, wie sich der Wald verändert, wenn man ihn in Ruhe lässt und aus der Bewirtschaftung herausnimmt. „Früher war es hier dunkel und artenarm“, sagte der Naturwaldforscher Peter Meyer von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. In den vergangenen Jahrzehnten ist hier ein lichter Buchenwald entstanden, in dem die Bäume ungestört wachsen und alt werden können. Totholz bleibt stehen oder liegen, auf den abgebrochenen oder abgestorbenen Baumstämmen und Ästen siedeln sich Pilze und Moose an.

Heimat für Tiere und Pflanzen

Als erster Schritt zu mehr Wildnis wurde zu Jahresbeginn der Laubholzeinschlag gestoppt. Langfristig solle möglichst das gesamte Gebiet dem Leitbild des „bodensauren Buchenwaldes“ entsprechen, sagte Landesforsten-Chef Merkers Derzeit gebe es noch rund 150 Hektar Waldflächen mit Fichtenbeständen. Um den Umbau zu einem Mischwald mit der Buche als führender Baumart zu beschleunigen, sollen als „Starthilfe“ Fichten entnommen und Buchen gepflanzt werden. Außerdem sollen Waldwege gesperrt und zurückgebaut werden. Welche dies sein werden, steht noch nicht fest. Hier gibt es noch einigen Abstimmungsbedarf, da auch eine beliebte Mountainbike-Strecke durch das Gebiet führt.

Auch der Luchs ist im Solling heimisch. Quelle: Andreas Arnold

Bevor erste Umbaumaßnahmen beginnen, wollen die Forstexperten eine Art Inventur vornehmen, um genauere Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Biotope, Waldgesellschaften und Arten aktuell in dem Gebiet zu finden sind. Dass im Solling Wildkatze und Luchs heimisch sind, ist bereits bekannt, auch der Schwarzstorch und besondere Vogelarten wie der Schwarz-, Grau – und Mittelspecht kommen hier vor. Da für die Biodiversität auch die kleinen Lebewesen eine große Rolle spielen, wird auch eine Bestandsaufnahme der Spinnen- und Insektenarten vorgenommen. Einen genaueren Überblick über die fliegenden Waldbewohner wollen die Forscher mit einem Audiomonitoring bekommen: In den Bäumen aufgehängte kleine Geräte zeichnen die Stimmen von Vögeln und Fledermäusen auf, die später automatisiert ausgelesen werden.

Minister lobt Naturschutzverbände

Umweltminister Olaf Lies zeigt sich erfreut darüber, dass sich nun im Solling ein urwaldähnliches Habitat entwickeln kann: „Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, wir können froh sein, dass die beiden Naturschutzverbände hier so hartnäckig verhandelt haben.“ Die Einrichtung des Wildnisgebietes solle Wanderbewegungen von Tieren und Pflanzen ermöglichen, die zu ihrem Erhalt Bewegungskorridore benötigen. Dass es Widerstände gegen das Projekt gab, deutete auch Forstministerin Barbara Otte-Kinast an. Um die Ausweisung des Wildnisgebietes sei gerungen worden, sagte sie. Die Landesforsten leisteten damit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Erhöhung der Biodiversität im Wald.

Olaf Lies (SPD), Umweltminister in Niedersachsen, und Barbara Otte-Kinast (CDU), Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, freuen sich über das Wildnis-Projekt im Solling. Quelle: Swen Pförtner

Kritik an dem Projekt kam vor allem aus der regionalen Holzwirtschaft: Weil in dem neuen Wildnisgebiet keine Bäume mehr gefällt werden dürfen, müsse man nun vermehrt auf Holz zurückgreifen, das über weite Entfernungen herantransportiert werden müsse. Auf diesen Aspekt wies auch Landvolk-Vizepräsident Ulrich Löhr hin: „Wenn wir dem Klimawandel wirksam begegnen wollen, muss allen klar sein, dass wir dazu vorrangig den nachwachsenden Rohstoff Holz und somit ertragreiche Wirtschaftswälder benötigen.“

Von Heidi Niemann