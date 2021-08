Hannover/Wathlingen

Ein Grund zum Feiern findet sich immer? In Wathlingen (Kreis Celle) findet sich im kommenden Jahr gleich eine ganze Reihe von Gründen. Der Schützenverein Freischütz wird 100; die evangelische Gemeinde will an 700 Jahre St. Marien erinnern; die Fußballer weihen ein neues Stadion ein. Nicht zuletzt feiert das Dorf seinen eigenen runden Geburtstag: 1000 Jahre Wathlingen. Ganz genau nehmen kann und muss man es mit diesem Datum allerdings nicht, wie der Niedersächsische Heimatbund jetzt nachgewiesen hat. „Es beruht auf einer gefälschten Urkunde“, sagt Geschäftsführer Thomas Krueger. Gleiches gilt für eine ganze Reihe weiterer Orte um Hannover, Göttingen und Braunschweig, die 2022 ihr 1000-jähriges Bestehen begehen.

Vor 25 Jahren ein fröhlicher Umzug

In Wathlingen haben sie 25 Jahre zuvor schon den 975. Geburtstag begangen – „ganz groß, mit einem schönen Umzug“, wie sich Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Grube erinnert. „Ich saß in einem Boot und musste Bonbons für die Kinder werfen.“ Bereits damals sei in dem Dorf nordöstlich der Region Hannover gemunkelt worden, dass die Jahreszahl willkürlich sei. Die Dorfgemeinschaft habe trotzdem ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl erlebt und fröhlich gefeiert. Mittlerweile steht fest: Zwei der drei angeblichen Gründungsurkunden, die die Existenz von zusammen 155 Dörfern belegen sollen, sind erst später geschrieben worden.

Vom Bergbau des 20. Jahrhunderts ist die Halde geblieben: Wathlingens Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Grube am Wathlinger Kaliberg. Quelle: Gabriele Schulte

Die drei Gründungsurkunden berufen sich auf das Kloster St. Michaelis in Hildesheim. Im Mittelalter versicherte sich die Kirche regelmäßig mit solchen Schriftstücken ihrer Besitztümer und somit der Rechte, von den Bauern Abgaben fordern zu können. Der Reichtum mehrte sich, denn häufig übertrugen Gläubige ihrem Seelenheil zuliebe Güter an Klöster und Stifte. Ob aber nun Himmelsthür, Remmlingen, Dassel oder eben Wathlingen – Zweifel an der Echtheit der Michaelis-Dokumente gibt es schon lange. Bereits in einem Hildesheimer Urkundenbuch von 1895 ist von einer Fälschung die Rede. Zeitweise im Staatsarchiv verwahrte Originalurkunden gingen dann 1943 bei einem Bombenangriff auf Hannover verloren.

Nachfragen von Heimatpflegern

Unsicherheit über das Gründungsjahr der Ortschaften traten umso stärker zutage, je näher die geplanten Feiern zum 1000. Jubiläum rückten. Dorfchronisten und Heimatpfleger fragten beim Heimatbund nach. Martin Stöber vom Institut für niedersächsische Regionalforschung hatte den Verein als Sprecher der Fachgruppe Geschichte bereits auf Unstimmigkeiten hingewiesen, die ihm bei Recherchen zur Gründung von Herrenhausen auffielen. „Da gab es zum Beispiel Unterschriften unter einem Datum, zu dem der angebliche Unterzeichner schon tot war“, erzählt er. Ob nun aber ein Ort vor genau 1000 Jahren bestanden habe oder nicht, sei gar nicht so wichtig. Es sei doch erfreulich, wenn an die Historie erinnert werde: „Es muss ja keine runde Zahl sein.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sieht es auch der Heimatbund. Er ließ die drei Urkunden und die darin genannten Ortsnamen von den drei Göttinger Wissenschaftler Kirstin Casemir, Uwe Ohainski und Niels Petersen auf landesgeschichtlicher und sprachwissenschaftlich-namenkundlicher Grundlage neu bewerten. In den Dokumenten passte so vieles nicht zusammen, dass die beiden Fälschungen nun eindeutig zu belegen sind. „Viele der betroffenen Dörfer wollen trotzdem feiern“, sagt Heimatbund-Geschäftsführer Krueger. „Wir finden das gut.“ Zum einen würden sich die Bewohner mit den Orten und ihren Wurzeln auseinandersetzen. Zum anderen werde die Dorfgemeinschaft belebt.

Auch St. Marien will feiern: Helga Hemmerich vom evangelischen Kirchenvorstand vor dem Pastorenhaus im Wathlinger Ortskern. Quelle: Gabriele Schulte

In Wathlingen bereitet Martin Thunich das Ortsjubiläum mit vor. Der Pensionär, der bis zum Sommer die hannoversche Wilhelm-Raabe-Schule geleitet hat und seit zwanzig Jahren in Wathlingen wohnt, erhofft sich vom Jubiläum eine gestärkte Dorfidentität. „Nur wer weiß, wo er herkommt, weiß, wohin er geht“, sagt Thunich. Viele Neubürger, die wegen der Nähe des früheren Kalibergbaudorfs zu Hannover und Braunschweig in großer Zahl zuziehen und es auf gut 6000 Einwohner wachsen ließen, zeigten sich bislang eher mäßig interessiert. „Wir versuchen sie einzufangen.“ Corona habe den Arbeitskreis zum Ortsjubiläum zeitweise lahmgelegt, bedauert der Ehrenamtliche. Doch nun gehe es wieder los mit den Vorbereitungstreffen.

Auch Kirchengründung ist ungewiss

Helga Hemmerich macht mit. Als Mitglied des Kirchenvorstands koordiniert sie die Aktivitäten rund um die evangelische St.-Marien-Gemeinde. Diese hat für das kommende Jahr gleichzeitig die 700-Jahr-Feier der mittelalterlichen Kirche angesetzt, deren historische Orgelpfeifen, Sakristei und andere Schätze Hemmerich Interessierten gern bei Führungen vorstellt. „Urkundlich klar ist auch das nicht“, sagt die 68-Jährige. Bei der Sanierung freigelegte Wandmalereien mit Fabelwesen deuten aber darauf hin, dass das mutmaßliche Alter von 700 Jahren ungefähr hinkommt. Zusätzlich gibt es Zukunftsgewandtes zu feiern: Das neue Gemeindehaus im früheren Küsterhaus, das gerade aufwendig hergerichtet wird, soll nicht zuletzt zu einem Treffpunkt der Jugend werden.

Einige Programmpunkte für 2022 in Wathlingen stehen: Die Kirchengemeinde hat zum Jubiläumsjahr Landesbischof Ralf Meister für einen Gottesdienst gewinnen können. Der Schützenverein plant ein Benefizspiel mit den „Schalke Allstars“. Der Schützenverein will ein großes Schützenfest mit Sternmarsch veranstalten. Ortsbürgermeister Torsten Harms hat angekündigt, bald einen Terminkalender zum Jubiläum vorzulegen.

Im vergangenen Jahrhundert wurde Wathlingen vom Kalibergbau geprägt, wie ein Wandbild im Rathausfoyer dokumentiert. Quelle: Gabriele Schulte

Ein Teil der anderen Jubiläumsorte hat es mit dem 1000-Jahr-Datum leichter. Da eine der drei Michaelis-Kloster-Urkunden offenbar korrekt war, kann für sie die Erwähnung als historisch verbürgt gelten – etwa für Mehle (Kreis Hildesheim). Auch in diesem ehemaligen Bergbauort wird seit längerem die 1000-Jahr-Feier vorbereitet. Bei allen entspricht die erste Erwähnung aber ohnehin nicht dem Jahr, in dem sich erstmals Siedler niederließen. Wathlingen etwa ist wahrscheinlich sehr viel älter, als die Gründungsurkunde vermuten lässt. 1951 förderte dort ein Landwirt beim Umpflügen seines Spargelfelds ein Gefäß zutage, von dem schnell klar war, dass es sich um die Beigabe zu einem eisenzeitlichen Grab rund 500 Jahre vor Christus handelte.

Das Erbe des Bernward von Hildesheim Bernward, ein Heiliger der katholischen Kirche, war von 993 bis 1022 Bischof von Hildesheim. In dieser Zeit war Hildesheim eines der Machtzentren des Reichs der Sachsenkaiser. Bernward wollte dieser Bedeutung mit einer Gestaltung der Stadt nach dem Vorbild Roms Rechnung tragen. Zeugnisse sind die Bernwardstüren des Hildesheimer Doms (Bronzegüsse ähnlich der Holztüren von Santa Sabina in Rom), die Christussäule (Bronzeguss mit einem Bilderfries nach dem Vorbild der steinernen Kaisersäulen in Rom) und die frühromanische Michaeliskirche. Neben dem Ausbau des Dombezirks zur Domburg errichtete Bernward im Land weitere Burgen zur Verteidigung gegen die benachbarten Slawen. Kurz vor seinem Tod im November 1022 wurde er Mönch des von ihm gegründeten Benediktinerklosters St. Michaelis. Aus dem selben Jahr sind die Abschriften von Urkunden des Klosters datiert, mit denen sich die beim Niedersächsischen Heimatbund erhältliche Dokumentation „1022 - Die echte und die gefälschten Urkunden für das Kloster St. Michaelis in Hildesheim“ beschäftigt. Viele der 155 genannten Orte um Hannover, Göttingen und Braunschweig wurden in den Urkunden erstmals erwähnt.

Wolfgang Grube, der sein Amt an der Spitze der Samtgemeinde Wathlingen in Kürze nach 27 Jahren abgibt, liebt Anekdoten von Menschen, die Teil der Ortsgeschichte geworden sind. „Geschichte lebt von Geschichten“, sagt der 70-Jährige. Die könne man sich im Zusammenhang mit dem Jubiläum neu erzählen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte vom Bauern, der zum Ende des Ersten Weltkriegs ein Gewehr aufbewahrte, um das Dorf gegen einen von ihm befürchteten Aufstand linksgerichteter Bergarbeiter verteidigen zu können. Neuere Geschichten lassen sich rund um die vom Bergbau übrig gebliebene Kalihalde erzählen, die das Unternehmen K+S begrünen will, oder auch um das vor gut zehn Jahren vom Gemeinderat beschlossene „4-G“-Zentrum, in dem die Ortsgemeinde mangels Pächter selbst ein defizitäres Restaurant betreibt.

Werner Lampe hat Erinnerungsstücke an die einst florierende Wathlinger Genossenschaftsmolkerei aufbewahrt. Quelle: Gabriele Schulte

Regionalhistoriker Stöber aus Hannover würde gern in Wathlingen ein Archiv mit Zeugnissen früherer Zeiten aufbauen. Diese Idee ist im Dorf im Zusammenhang mit den Jubiläumsfeierlichkeiten entstanden. Platz finden könnten etwa Milchflaschen und -kannen, Fotos und Dokumente aus der 1974 geschlossenen Genossenschaftsmolkerei. Bisher bewahrt Werner Lampe, dessen Vater die Molkerei jahrzehntelang leitete, sie zu Hause auf. Im Arbeitskreis zum Ortsjubiläum beteiligt sich Lampe an den Vorbereitungen für eine Ausstellung zu Wathlingens Landwirtschaftsgeschichte. Ob er sich von den Urkunden des Vaters zugunsten eines öffentlichen Archivs trennen kann, weiß der Rentner noch nicht. Bedächtig wiegt er den Kopf. „Mal sehen.“

„Wie es früher so war“: Leni (9) hat sich in Sachkunde mit Wathlingens Geschichte beschäftigt. Quelle: Schulte, Gabriele

Dass das Interesse an Dorfgeschichte nicht auf die ältere Generation begrenzt ist, beweist Lampes Enkeltochter Leni. Die Neunjährige mischt sich begeistert in das Gespräch zu Wathlingens Historie ein und präsentiert ihre mit dem Dorfwappen verzierte Sachkundemappe aus der dritten Klasse. „Das Wappen erinnert uns daran, wie es früher so war“, sagt Leni. Das Bild zeigt Ähren und Bergmannswerkzeug.

Auch über die Begradigung der Fuhse, die „früher mal Kurven und kleine Inseln hatte“, hätten sie in der Schule gesprochen und über den an die Wathlinger Kolonie grenzenden Kaliberg. „Jetzt soll der weg, weil das nur noch Dreck ist“, meint die Neunjährige. Ihr Großvater erzählt, zur Blütezeit des Salzabbaus sei der 1500-Meter- Kalischacht der tiefste Europas gewesen. Ob gefälschte oder echte Urkunde: „1000 Jahre Wathlingen“ bieten Jung und Alt jede Menge Gesprächsstoff.

Von Gabriele Schulte