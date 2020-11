1000 tote Nutztiere: Wolf soll in Niedersachsen bejagt werden

Hannover

Das Thema hat die Emotionen immer wieder hochkochen lassen: Nach jahrelanger politischer Diskussion über den Abschuss von Wölfen will Niedersachsen den Wolf jetzt ins Jagdrecht aufnehmen. Die rot-schwarze Koalition hat am Mittwoch einen entsprechenden Antrag in den Landtag eingebracht. In einer sehr emotionalen und mit Lügenvorwürfen gespickten Debatte warnten Abgeordnete von SPD, CDU und FDP vor großen Gefahren für die Nutztierhaltung in Niedersachsen, wenn die Wolfspopulation nicht reguliert wird. In Kürze will die Regierung darüber hinaus eine neue Wolfsverordnung vorstellen.

Warum soll der Wolf ins Jagdgesetz aufgenommen werden?

SPD und CDU begründen das Vorhaben damit, dass die Zahl der Wölfe in Niedersachsen in den vergangenen Jahren exponentiell gewachsen sei. Inzwischen leben 35 Wolfsrudel mit rund 350 Tieren zwischen Harz und Nordsee. Rund 1000 Nutztiere würden inzwischen jährlich von Wölfen getötet. Die Landesregierung will daher gegensteuern und dabei explizit „die Sorgen und Ängste der Menschen im ländlichen Raum“ stärker berücksichtigen als bisher.

Die Koalition fordert in ihrem Antrag überdies den Bund auf, die Methodik der Wolfszählung zu ändern und eine Untergrenze zu definieren, die für den Erhalt der Art benötigt wird. Als Vorbild soll Frankreich dienen, wo Schutzjagden auf Wölfe unter strengen Voraussetzungen bereits möglich sind. In Frankreich liegt die Untergrenze bei 500 Wölfen, in Schweden – wo ebenfalls die Jagd erlaubt ist – bei 300. Die Landesregierung will ein eigenes wissenschaftliches Gutachten für die Festlegung der Bestandsgrenzen erstellen lassen.

Welche Folgen hätte die Aufnahme ins Jagdrecht ?

Jäger und Naturschützer sind sich einig: Die Auswirkungen dieser Maßnahme sind relativ gering. Denn der Wolf wird nach EU- und Bundesrecht umfassend geschützt, unabhängig von der Aufnahme ins Jagdrecht des Bundeslandes. Die Landesjägerschaft erklärte, die Jäger seien dann zwar künftig die ersten Ansprechpartner bei Rissen von Nutztieren. Allerdings bleibe das Verfahren für eine Abschussgenehmigung unverändert. Um Rechtssicherheit zu bekommen, müsse vielmehr ein guter Erhaltungszustand definiert werden.

Was besagt das Jagdrecht überhaupt?

Das Jagdrecht ist definiert als die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wild lebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, zu hegen, auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen. Das Jagdrecht steht dem Eigentümer auf seinem Grund und Boden zu und ist untrennbar mit dem Eigentum an Grund und Boden verbunden. Das Jagdrecht steht unter der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes und damit unter verfassungsrechtlichem Schutz. Auf Flächen, an denen kein Eigentum begründet ist, steht das Jagdrecht den Ländern zu.

Welche Tiere unterliegen dem Jagdrecht ?

Eine ganze Reihe besonders geschützter Arten wie etwa Luchs, Wildkatze, Fischotter oder auch alle Greifvögel unterliegen dem Jagdrecht und damit einer ganzjährigen Schonzeit, genießen jedoch den Vorteil der Hege durch den Jäger, da dieser seiner gesetzlichen Hegepflicht aus dem Bundesjagdgesetz nachkommen muss.

Unabhängig von der geplanten Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht treibt die Landesregierung auch eine neue Wolfsverordnung voran. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Was regelt die geplante Wolfsverordnung ?

Unabhängig von dem Antrag zum Wolfsmanagement treibt die Landesregierung eine neue Wolfsverordnung voran. Am Montag befasste sich das Kabinett zum wiederholten Male mit dem Papier, das in Kürze in Kraft treten soll. Ziel ist es, einen festen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der regelt, wann ein Wolf vergrämt, also unter Schmerzen vertrieben, oder sogar erschossen werden darf. Mit der Verordnung soll künftig nicht mehr eine auf jeden Einzelfall zugeschnittene Ausnahmegenehmigung nötig sein, sondern nach einem standardisierten Verfahren vorgegangen werden.

Wie ist die Lage in der Region Hannover ?

Am 20. März 2016 wurde erstmals ein Wolf im Uetzer Gemeindegebiet gesichtet. Inzwischen gibt es ein großes Wolfsrudel im Burgdorfer Holz, das längst auch in der Nähe von Wohnhäusern auf Jagd geht. Regelmäßig greifen die Raubtiere Schafe, Pferde und Rinder an. Die beiden Alttiere des Rudels sind laut Wolfsbüro Niedersachsen für mindestens elf Angriffe verantwortlich. Ihre DNA-Spuren wurden an getöteten oder verletzten Weidetieren in der Gemeinde Uetze, der Stadt Burgdorf, in Lehrte-Immensen und sogar in der Gemeinde Edemissen ( Landkreis Peine) gefunden. Auch in anderen Orten der Region wurden Wölfe gesehen.

Was sagt der Minister?

„Der Wolf ist in Niedersachsen, der Wolf bleibt in Niedersachsen und darf auch nicht gefährdet werden“, sagte Umweltminister Olaf Lies ( SPD) am Mittwoch im Landtag. Die Frage sei aber, wie viele Tiere in einer Kulturlandschaft tragfähig seien. Dafür müsse man eine Untergrenze definieren und Jagdzeiten im Jagdrecht festlegen. Mit der Wolfsverordnung schaffe das Land die Grundlage für ein „bestmögliches Nebeneinander zum Schutz des Wolfes auf der einen Seite und den Interessen der Weidetierhaltung auf der anderen Seite“, sagte Lies.

Was sagt der Landtag?

Ziel der Aufnahme ins Jagdgesetz sei es, dass „Problemwölfe und Problemrudel“ unbürokratisch und schnell entnommen werden könnten, sagte der CDU-Abgeordnete Frank Schmädeke in der Debatte. Für manche Regionen kämen diese Maßnahmen aber zu spät. „Manche Weidetierhalter haben schon aufgegeben.“

Unterstützung für den Vorstoß gab es von der FDP und aus den Reihen der AfD. „Die Situation in den Wolfsgebieten eskaliert zunehmend“, sagte der FDP-Politiker Hermann Grupe. Man müsse 120 Wölfe im Jahr schießen, um den Bestand zu regulieren. „Das ist dringend nötig, wenn wir die Weidetierhaltung retten wollen“, betonte Grupe. Sonst gebe es im nächsten Jahr 500 Wölfe in Niedersachsen.

Die Grünen warfen Lies dagegen völliges Versagen vor. Der Minister habe in seinen drei Amtsjahren null Wölfe mit Datensendern ausgestattet und null Problemwölfe entnommen, kritisierte Fraktionsvize Christian Meyer. „Sie lassen die Weidetierhalter im Stich.“ Die Wolfsjagd werde durch die Aufnahme ins Jagdrecht eher erschwert und die Öffentlichkeit somit getäuscht, sagte Meyer.

Was sagen die Verbände?

Der Landeschef des Naturschutzbunds ( Nabu), Holger Buschmann, bezeichnete die Aufnahme ins Jagdrecht als „blinden Aktionismus“, der für die Weidetierhalter keine Unterstützung bedeute – denn diese bräuchten eher Geld für Schutzmaßnahmen. Dem Landvolk gehen die Pläne dagegen nicht weit genug. Neben dem Jagdrecht brauche es nun definierte Bestandsgrenzen, ab denen Wölfe „in größerer Stückzahl“ geschossen werden könnten, sagte Landvolk-Vize Jörn Ehlers. „Nur so lässt sich die rasante Populationsentwicklung der niedersächsischen Wölfe in einem für Weidetierhalter und Landbevölkerung erträglichen Maß halten.“

Von Marco Seng