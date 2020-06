13 gegen 300: Rechte Kundgebung in Einbeck trifft auf linken Gegenprotest

Einbeck

Begleitet von dem Protest von rund 300 Gegendemonstranten haben am Sonnabend 13 Mitglieder der rechtsextremen Szene in Einbeck unter dem „Gegen behördliche Willkür“ bei einer Kundgebung demonstriert. Nach Angaben der Polizei in Northeim verliefen die Veranstaltungen überwiegend friedlich.

Nach 40 Minuten war die rechte Kundgebung beendet. Die Teilnehmer hätten daraufhin die Stadt verlassen. Im Anschluss habe sich eine Spontandemo der Gegendemonstranten mit rund 50 Teilnehmenden formiert. Wie der Aufzug der Rechten sie dieser ebenfalls von der Polizei begleitet worden, er endete am Hauptbahnhof.

„Um eine Eskalation zu verhindern, haben wir die polizeilichen Maßnahmen mit zwei Kommunikationsteams vorbereitet und begleitet. Unser Einsatzkonzept basierte auf Dialog und Kommunikation“, sagte Michael Weiner nach Beendigung des Einsatzes. Er berichtet von „vereinzelten Rangeleien“ aus der Gegendemonstration gegen die Polizei.

Weiner hatte vor den Kundgebungen betont, dass „diese Versammlungslagen nicht erst nach dem Sprengstoffanschlag aus dem rechten Spektrum eine herausragende Bedeutung“ hätten.

Bei dem von Weiner angesprochenen Anschlag war am Mittwoch vergangener Woche in den frühen Morgenstunden ein innen liegender Briefkasten in einem Wohnhaus in Einbeck zerstört worden. Der Anschlag richtete sich offenbar gegen eine 41-jährige Frau, die sich gegen rechtsradikale Aktivitäten im Raum Einbeck und im Rahmen der Flüchtlingshilfe für die Organisation „Seebrücke“ engagiert. Da die Beschuldigten bereits früher durch rechtsextremistische Aktivitäten aufgefallen sind, geht die Generalstaatsanwaltschaft Celle davon aus, dass die Tat politisch motiviert war.

Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Inzwischen hat jetzt die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft in Celle die Leitung der Ermittlungen übernommen. Die Strafverfolgungsbehörde ermittele derzeit gegen drei Beschuldigte. Gegen zwei von ihnen habe man einen Haftbefehl erwirkt, weil diese nicht über einen festen Wohnsitz verfügen und daher von Fluchtgefahr auszugehen sei. Die beiden 23 und 26 Jahre alten Männer waren am Donnerstag festgenommen worden und befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Polizei hatte die beiden 23 und 26 Jahre Tatverdächtigen bereits kurz nach dem Anschlag gestellt. Eine Blutspur hatte damals die Beamten zum Wohnhaus eines stadtbekannten Rechtsextremisten geführt. Vor dem Haus trafen sie auf drei Männer. Einer von ihnen – der 26-Jährige – hatte einen frischen Verband um die Hand. Vermutlich hatte er sich bei der Explosion des Sprengkörpers selbst verletzt.

Von mib