Hannover

Die Lehrer in Niedersachsen sehen sich seit Jahren am Limit, nun will die Landesregierung sie mit einem Sieben-Stufen-Plan entlasten. Das geht aus der Antwort des Kultusministeriums auf eine entsprechende Anfrage der FDP hervor, die der HAZ vorliegt. Um den Plan umzusetzen, wären mehr als 1400 zusätzliche Vollzeitstellen nötig.

Darum geht es: Jahrelanger Streit um Lehrerarbeitszeit

Hintergrund des Stufenplans ist ein seit Jahren tobender Streit um Lehrerarbeitszeit und Millionen unentgeltlicher Überstunden auf der einen und Lehrermangel und Unterrichtsversorgung auf der anderen Seite. Eine von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) in Auftrag gegebene Studie der Universität Göttingen hatte ergeben, dass Pädagogen an Gymnasien im Schnitt drei Stunden und fünf Minuten pro Woche mehr arbeiten, an den Grundschulen etwa eine Stunde und 20 Minuten. Besonders belastet seien Teilzeitkräfte, Schulleiter und andere Führungskräfte, etwa die schulfachlichen Koordinatoren, die sich beispielsweise um die Organisation der gymnasialen Oberstufe, der Abschlussprüfungen und landesweiten Vergleichsarbeiten oder um Datensicherheit an der Schule kümmern.

Schulfachliche Koordinatoren betreuen unter anderem Abiturprüfungen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Eine Expertenkommission zur Lehrerarbeitszeit, die das Ministerium eingesetzt hatte, schlug im November 2018 nach zweijähriger Beratung mehr Entlastungsstunden, kleinere Oberstufenkurse und eine Senkung der Pflichtstundenzahl für Grundschullehrer von derzeit 28 Wochenstunden als erste Maßnahmen vor. Daraus wurde im Ministerium jetzt ein Sieben-Punkte-Plan entwickelt, der den Bildungsverbänden am Runden Tisch erstmals vorgestellt wurde. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) betont, dass noch alles völlig offen sei, es gebe auch noch keinen Zeitplan für die Umsetzung. Die Ideen seien auch noch nicht regierungsintern abgestimmt.

Der Plan des Ministeriums – 1. Schritt: Meldepflicht für Überstunden, Teilzeitkräfte entlasten

Der Entwurf sieht vor, dass im ersten Schritt Teilzeitbeschäftigte für teilbare Aufgaben, also Projektwochen, Schulveranstaltungen oder Aufsichten, nur entsprechend ihrer Teilzeitquote eingesetzt werden. Wenn ihre Anwesenheit erforderlich sei, etwa bei Konferenzen, müssten sie an anderer Stelle entlastet werden, heißt es. Grundschulleiter sollen jeweils eine Stunde weniger unterrichten müssen. Am Ende eines Schulhalbjahres sollen Lehrer nicht mehr als 40 Über- oder Minusstunden auf dem Konto haben; sind es doppelt so viele, muss die Schulleitung die Landesschulbehörde informieren. Diese Überstunden oder Minusstunden beziehen sich aber nur auf die Unterrichtsstunden, ansonsten gilt Vertrauensarbeitszeit. Wie viel Zeit die Lehrer zu Hause in die Unterrichtsvorbereitung oder in die Korrektur von Arbeiten stecken, ist ihnen selbst überlassen.

Wie viel Zeit Lehrer in Korrekturen stecken, entscheiden sie selbst. Quelle: Insa Cathérine Hagemann

Und was kostet das?

Für diese Maßnahmen wären insgesamt 60 weitere Vollzeitlehrerstellen nötig.

2. Schritt: Mehr Anrechungsstunden für schulfachliche Koordinatoren

Schulfachliche Koordinatoren, die sich an Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen (BBS) um die Organisation der Abschlussprüfungen, des Vertretungsplans oder der Oberstufe kümmern, erhielten dann zwei Entlastungsstunden mehr. Bislang sind es an Gymnasien und Gesamtschulen bereits fünf und an einer BBS sieben Entlastungsstunden.

Und was kostet das?

Dazu bräuchte man 124 neue Vollzeitlehrerstellen.

3. Schritt: Brennpunktschulen besserstellen

Zunächst sollen die Faktoren zur Berechnung von Anrechnungsstunden an Grundschulen und Oberstufen in sozialen Brennpunkten angehoben werden: an den Grundschulen von 0,3 auf 0,6, an den berufsbildenden Schulen im Sekundarbereich II von 1,15 auf 1,3 und an Gymnasien und Gesamtschulen von 2 auf 2,5. Der Berechnungsfaktor bezieht sich auf die grundsätzlichen Entlastungsstunden. Wird also ein Gymnasiallehrer für Koordinationsarbeiten um fünf Stunden entlastet, so bekommt ein Pädagoge mit gleicher Funktion an einer Brennpunktschule die doppelte Zeit angerechnet (und später das 2,5-fache).

Und was kostet das?

Das wären 284 zusätzliche Lehrerstellen.

Das Erstellen eines Vertretungsplans macht viel Arbeit. Quelle: Nadine Schley

4. Schritt: Brennpunktschulen noch besserstellen

Auch im Sekundarbereich I an Gesamtschulen sollen die Faktoren zur Berechnung von Anrechnungsstunden verbessert werden: von 0,5 oder 0,7 auf 1.

Wie teuer ist das?

Dafür berechnet das Ministerium weitere 268 Lehrerstellen.

5. Schritt: Brennpunktschulen erneut besserstellen

Auch die Faktoren zur Berechnung von Anrechnungsstunden für Lehrer, die an Gymnasien, Kollegs, Oberschulen, Haupt-, Real- und Förderschulen im Sekundarbereich I arbeiten, sollen verbessert werden – von 0,5 oder 0,7 auf 1. Zudem soll die bereits im dritten Schritt vollzogene Anhebung noch einmal verbessert werden – auf dann den Faktor 3 an Gymnasien und Gesamtschulen im Sekundarbereich II.

Was kostet das?

Dafür wären noch einmal 427 Stellen nötig.

An Brennpunktschulen wie der Peter-Ustinov-Schule in Hannover-Ricklingen sind Lehrer besonders belastet. Quelle: Peter Steffen/dpa

6. Schritt: Ausbau der Altersermäßigung

Lehrer ab 60, die jetzt schon eine Stunde weniger unterrichten, sollen um eine weitere Stunde entlastet werden, ab 62 dann um eine weitere halbe Stunde. Wer eine Schwerbehinderung von 50 Prozent hat, soll ab 55 Jahren eine Stunde weniger und ab 62 Jahren zwei Stunden weniger unterrichten müssen.

Wie teuer ist das?

Zur Umsetzung wären 134 Vollzeitstellen nötig.

7. Schritt: Weiterer Ausbau der Altersermäßigung

Danach sollen alle Lehrer, die 58 Jahre alt sind, eine weitere halbe Stunde Altersermäßigung bekommen, ab 60 dann noch einmal eine Stunde und ab 62 weitere 1,5 Stunden. Schwerbehinderte sollen ab 55 erneut eine Stunde Altersermäßigung und ab 62 Jahren weitere zwei Stunden erhalten. Zudem sollen Grundschulleiter noch einmal eine Stunde weniger unterrichten müssen.

Und wie teuer ist das?

Das kostet 122 zusätzliche Stellen. Für den kompletten Plan des Kultusministeriums wären insgesamt 1419 Vollzeitstellen nötig.

Das ist die Kritik an den Plänen des Landes

Der FDP geht das alles viel zu langsam. „Der Stufenplan ist ein schlechter Scherz“, sagt Bildungsexperte Björn Försterling. „ SPD und CDU haben versprochen, die Altersermäßigung in dieser Legislaturperiode auszubauen. Dieses Versprechen wird die große Koalition brechen“, moniert der Liberale. „Viele Lehrkräfte werden schon im Vorruhestand oder Ruhestand sein, bevor diese Stufe der notwendigen Ermäßigungen erfolgt. So vergrault man langjährige Lehrkräfte in den Vorruhestand und schreckt junge Lehrkräfte ab, sich in Niedersachsen zu bewerben.“

Auch die GEW fordert, dass der Einstieg in den Stufenplan noch in dieser Legislaturperiode, also bis 2022, kommt. „Verschieben auf den Sankt Nimmerleinstag geht gar nicht“, sagt die Vorsitzende Laura Pooth.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner