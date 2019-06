16-Jährige bei Rettungseinsatz von Schiffsschraube verletzt

Hannover

Beim Einsatz eines Rettungsbootes der Feuerwehr auf dem Banter See bei Wilhelmshaven ist eine 16-Jährige von der Schiffsschraube schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Wilhelmshaven am Montag mitteilte, war ein vierjähriges Kind mit einem Schwimmring auf dem See abgetrieben. Drei Kinder und Jugendliche versuchten, das kleine Kind zu retten. Die Berufsfeuerwehr eilte den Angaben zufolge mit einem Boot zu Hilfe und konnte alle vier Kinder und Jugendlichen bergen.

Beim Hineinziehen in das Rettungsboot geriet das 16-jährige Mädchen unter bislang ungeklärten Umständen mit einem Bein in die Schiffsschraube und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa