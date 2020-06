24-Jähriger sticht in Lauenburg mit Messer auf Friseurin ein

Lauenburg/Lübeck

Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck haben die Ermittlungen nach dem Messerangriff auf eine Frau in Lauenburg aufgenommen. Das Amtsgericht Lübeck hat am Sonnabend einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes, des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung gegen den Beschuldigten erlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der 24 Jahre alte Mann aus Lauenburg am Freitag gegen 8.45 Uhr in einem Café in der Berliner Straße in Lauenburg aufgehalten haben, als die Geschädigte, eine 45 Jahre alte Friseurin, ihr Fahrzeug vor ihrer Arbeitsstelle parkte.

Opfer flüchtete sich in den Friseursalon

Als die Geschädigte ihr Fahrzeug verließ, soll der Beschuldigte auf sie zugetreten sein, sie am Arm ergriffen und aufgefordert haben, mit ihm zu kommen. Dies soll die Frau ebenso verweigert haben wie die von ihr verlangte Herausgabe ihres Fahrzeugschlüssels. Daraufhin soll der Beschuldigte ihr zunächst mit der Faust mehrfach in die Magengegend geschlagen haben.

Die Geschädigte begab sich um Hilfe rufend in Richtung des Friseursalons, in dem sie arbeitet. Direkt vor dem Geschäft soll der Beschuldigte ihr sodann mit einem Taschenmesser mit einer Klinge von 6 Zentimetern Länge unvermittelt mehrere Stiche in den Brustbereich versetzt haben. Einer Kollegin der Geschädigten, die mit dem Rücken gegen die Eingangstür des Geschäfts stand, gelang es, die Geschädigte in Sicherheit zu bringen, indem sie sie durch die Tür in den Laden zog und die Tür wieder abschloss.

Drei Stiche, die potenziell lebensgefährlich waren

Die Friseurin erlitt drei Stichverletzungen oberhalb der linken Brust sowie zwei Stiche im linken Oberarm, die potenziell lebensgefährlich waren. Konkrete Lebensgefahr hat laut Polizei aber nicht bestanden. Die Frau musste nicht stationär behandelt werden.

Der Beschuldigte und die Geschädigte kannten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Im weiteren Verlauf soll der 24-Jährige noch eine weitere, ihm ebenfalls unbekannte Frau vor einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Drogeriemarkt am Arm ergriffen haben. Dieser Frau gelang es jedoch, sich loszureißen und in das Geschäft zu flüchten.

Täter wollte sich vom Lastwagen überrollen lassen

Dann trat der Mann auf die Berliner Straße vor einen herannahenden Lastwagen, der jedoch rechtzeitig bremsen konnte. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten konnten den Beschuldigten, der noch immer das Messer bei sich trug und es bei Erblicken der Beamten auch wieder ausgeklappt haben soll, erst nach dem Einsatz von Pfefferspray vorläufig festnehmen.

Nach vorläufiger Einschätzung einer psychiatrischen Sachverständigen litt der Beschuldigte bei der mutmaßlichen Begehung der Tat unter einer psychischen Erkrankung, so dass seine Schuldfähigkeit aufgehoben gewesen sein dürfte.

Vor diesem Hintergrund hat das Amtsgericht Lübeck am Sonnabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des dringenden Verdachts des versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der Mann wurde in die forensische Psychiatrie nach Neustadt in Holstein gebracht.

Von RND/ LN/axl