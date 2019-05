Der Norden IT-Probleme 28.500 Mitarbeiter betroffen: Computer im Finanzamt fallen bei Routinetest aus Rund 28.500 Finanzamt-Mitarbeiter im Norden konnten mehrere Tage lang nicht richtig arbeiten: Wegen technische Probleme war das zentrale Rechenzentrum ausgefallen. Nun sind die Finanzämter wieder am Netz – können aber keine E-Mails mit Word- und Excel-Anhängen bearbeiten.

Das zentrale Rechenzentrum für die 141 Finanzämter in Norddeutschland wurde in der Nacht auf Dienstag heruntergefahren: 28.500 Mitarbeiter in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen waren betroffen. Quelle: Hans-Jürgen Wiedl/dpa (Symbolfoto)