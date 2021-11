2G für Urlauber: Ungeimpfte müssen aus Schleswig-Holstein abreisen

Ostholstein

Ungeimpfte Urlaubsgäste müssen aus Schleswig-Holstein abreisen, alle anderen müssen ab Montag, 22. November, nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Der Kontrolle der neuen 2G-Regel sehen die Gastgeber an der Küste gelassen entgegen. Kopfzerbrechen bereiten den Touristikern jedoch die Großveranstaltungen in der nächsten Zeit.

Keine Übergangsregelung für Ungeimpfte

Schlechte Nachricht für alle Ungeimpften, die sich derzeit in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung in Schleswig-Holstein aufhalten oder ab Montag, 22. November, in einem Beherbergungsbetrieb im Norden urlauben wollten: Sie müssen abreisen, heißt es aus dem Landesministerium für Wirtschaft und Tourismus. Denn ab Montag gilt die 2G-Regel für Urlaubsgäste – laut Ministerium „ohne Übergangsregelung“. Ausnahmen gibt es nur für Geschäftsreisende, die weiterhin unter die 3G-Regel fallen.

Für alle anderen gilt 2G, geimpft oder genesen. „Ausgenommen davon sind Kinder bis sieben Jahre und minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet werden“, erklärt André Rosinski, Vorstand der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (Talb). Er rechnet durchaus mit einigen Stornierungen durch die neuen Vorgaben, da bislang nur knapp 70 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland vollständig geimpft seien. „Doch für die Menschen sind klare Bedingungen wichtig“, meint Rosinski.

Bislang mussten die Mitarbeiter in der Hotellerie ihre Gäste bereits auf die 3G-Kriterien – geimpft, genesen oder getestet – kontrollieren. Deshalb sieht Joachim Nitz, Tourismuschef von Timmendorfer Strand, keine Probleme beim Umsetzen der künftigen 2G-Regel. „Hoteliers und Gastronomen sind diesbezüglich eingespielt, das ist ja jetzt schon deren tägliches Geschäft.“ Die Betriebe seien gut vorbereitet, ist auch der Grömitzer Tourismuschef Manfred Wohnrade überzeugt: „Die Hotels haben das bisher super umgesetzt, und bei uns ist nicht bekannt, dass sich jemand nicht an die Regeln gehalten hätte.“

„Keine große Bewegung durch 2G“

Ob 3G oder 2G: „Der Aufwand und die Methode sind gleich“, bestätigt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. Stornierungen seien durch die neuen Vorgaben kaum zu verzeichnen. „Der Norden hat eine recht hohe Impfquote, und wir haben derzeit viele Gäste mit einer kurzen Anreise“, so Depenau, „deswegen sorgt 2G für keine große Bewegung.“ Storniert werde eher aufgrund des Wetters als wegen 2G, sagt Marion Muller vom Timmendorfer Hotel Sand. Die neue Regel sei bereits ins automatische Anreise-Mailing des Hotels eingepflegt worden, zudem vermeldeten die Reiseportale im Internet die aktuellen Änderungen. „Außerdem informieren sich die meisten Gäste auch selbst“, berichtet die Hotelchefin.

„Wir kommunizieren solche Änderungen sofort“, erklärt Salome Klinner, Marketingassistentin im Grömitzer Hotel Carat. „Die meisten Gäste sind mittlerweile ohnehin geimpft, und viele finden die 2G-Regel gut, weil sie sich dann sicherer fühlen.“ Ähnliche Erfahrungen macht Stephan Muuss, Inhaber des Niendorfer Hotels Atlantic und stellvertretender Vorsitzender vom Hotel- und Gaststättenverband Lübecker Bucht. „Wir vom Dehoga begrüßen 2G“, erklärt Muuss: „Die Gäste finden es gut und akzeptieren es – und 2G sichert zugleich den Betrieb von Hotellerie und Gastronomie.“

Großveranstaltungen auf der Kippe?

Stornierungen nicht wegen der 2G-Regel, sondern wegen der allgemein steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen: Dieses Szenario bereitet dem Grömitzer Tourismuschef eher Sorgen. „Aktuell verzeichnen wir aber noch keine Stornierungen“, sagt Manfred Wohnrade. Eine weitere Baustelle für die Touristiker sind die für die kommenden Wochen und Monate geplanten Veranstaltungen. „Den Wintermarkt an der Seebrücke würden wir gern durchführen, ohne ihn abzusperren“, wünscht sich Wohnrade. Großveranstaltungen wie eine riesige Silvester-Party oder das Anbaden in Grömitz am Neujahrstag könne er sich derzeit aber nur schwer vorstellen. „Dabei ist mit mehreren Tausend Menschen zu rechnen, deshalb bin ich skeptisch.“

Kurzfristige Absagen stünden zumindest im Raum, berichtet auch Joachim Nitz aus Timmendorf. So sei „Fischers Wiehnacht“ in Niendorf am ersten Adventswochenende unter 2G-Bedingungen kaum umzusetzen. „Wir können ja nicht den gesamten Hafen umzäunen und 15 Kontrollstationen einrichten“, gibt Joachim Nitz zu bedenken. Derzeit liefen aber noch Gespräche mit dem Ordnungsamt der Gemeinde.

Eisbahnen in Neustadt und Scharbeutz sollen eröffnen

Bereits abgesagt hat die Scharbeutzer Gemeindeverwaltung den Adventsmarkt rund um das Bürgerhaus. „Dort wird es üblicherweise recht voll“, sagt dazu Talb-Vorstand André Rosinski. Die Organisatoren von der Talb nehmen jetzt die Eröffnung der beiden Eisbahnen Ende des Monats in den Blick: Am Freitag, 26. November, soll die „Hafenheimat on Ice“ an der Hafenwestseite in Neustadt an den Start gehen, am Sonnabend, 27. November, die „Dünenmeile on Ice“ folgen – in diesem Jahr allerdings im Scharbeutzer Kurpark und nicht auf dem Seebrückenvorplatz.

„Die Neustädter Eisbahn war von Anfang an eingezäunt, mit einem zentralen Eingang“, erklärt André Rosinski – Besucher könnten also kontrolliert werden, falls das nötig sein werde. Die Scharbeutzer Eisbahn soll wegen des beginnenden Abrisses der Seebrücke in den Kurpark verlegt werden, wo das Talb-Team bereits im Sommer 2020 beim „Foodmarket“ Erfahrungen mit einer eingezäunten Veranstaltung gesammelt hat.

Beratungen über Andrang zwischen Weihnachten und Neujahr

Beraten und abgestimmt werde in den kommenden Tagen vor allem, wie die Organisatoren vor Ort den großen Andrang an Gästen zwischen Weihnachten und Neujahr handhaben, sagen die Touristiker. „Die Barrieren sind jetzt insgesamt höher gesetzt, aber das ist auch verständlich“, meint André Rosinski. Die Menschen seien es inzwischen gewohnt, sich auf neue Regeln einzustellen. „Diese müssen aber eindeutig sein, damit sich der Gast darauf verlassen kann und sich am Urlaubsort sicher fühlt.“

