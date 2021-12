Hannover

Niedersachsen passt seine Corona-Verordnung erneut an. Ab Sonntag gelten teilweise neue Regeln. Hintergrund sind die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, die umgesetzt werden sollen, aber auch die Furcht vor der Omikron-Variante. Omikron sei ansteckender und könne die Immunantwort mindestens teilweise umgehen, sagt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Was sich laut Staatskanzlei ändert:

Was bedeutet die Weihnachtsruhe?

Vom 24. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 sollen in Niedersachsen die verschärften Regelungen der Warnstufe 3 angewendet werden. Das bedeutet, dass für Ungeimpfte strenge Kontaktbeschränkungen auf einen Haushalt plus zwei Personen gelten. Kinder unter 14 Jahre zählen nicht mit. Kindergeburtstage sind also weiter möglich.

In dieser Zeit sind private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur noch bis 25 Personen im Innenbereich und bis 50 Personen im Außenbereich zulässig. Dies ist eine Verschärfung im Vergleich zur normalen Warnstufe 3. Kinder und Jugendliche werden bei den 25 Personen mitgerechnet. Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sind generell in Warnstufe 3 sowohl drinnen als auch draußen nur noch zulässig, wenn alle Teilnehmer geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind.

Tanzveranstaltungen sind in Warnstufe 3 und in Hotspots verboten, ebenso Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und Messen. Weihnachtsmärkte müssen in dieser Zeit schließen, ebenso alle Clubs und Diskotheken. Im Übrigen gilt 2G im Einzelhandel und 2G Plus in vielen weiteren Bereichen, solange nicht die Kapazität auf maximal 70 Prozent gesenkt wird.

Während der Wihnachtsruhe müssen Weihnachtsmärkte schließen, ebenso alle Clubs und Diskotheken. Quelle: Felix Kästle/dpa

Was ändert sich im Schulbereich?

Es wird keine Änderung beim Ferientermin geben. Die Weihnachtsferien dauern vom 23. Dezember 2021 bis zum 7. Januar 2022. Das Land hebt jedoch die Präsenzpflicht vom 20. bis zum 22. Dezember auf. Erziehungsberechtigte können ihre Kinder in dieser Zeit per formlosem Antrag bei der Schule für bis zu drei Tage vom Präsenzunterricht befreien. Distanzlernen findet für diese Schüler nicht statt.

Mit dem Schulbeginn am 10. Januar plant das Kultusministerium eine einwöchige Sicherheitsphase mit fünf Tests für alle, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Für schulisches Personal gilt 3G. Am 17. Januar folgt die Rückkehr zum gewohnten Testregime (dreimal pro Woche). Auch Schüler unter 14 Jahren, die bislang eine Stoffmaske tragen durften, müssen nach den Weihnachtsferien mindestens eine medizinische Maske tragen.

Der Zutritt zum Einzelhandel wird ab diesem Sonntag auf geimpfte und genesene Personen begrenzt. In den Geschäften soll eine medizinische Maske getragen werden. Quelle: Nicole Eyberger/dpa

Was bedeutet 2G im Einzelhandel?

Der Zutritt zum Einzelhandel wird ab diesem Sonntag auf geimpfte und genesene Personen begrenzt. In den Geschäften soll eine medizinische Maske getragen werden. Die Geschäftsinhaber müssen die Kunden kontrollieren. Alternativ können die Kunden nach einer Kontrolle durch eine dafür bestimmte Stelle eine unverwechselbare und nicht übertragbare Kennzeichnung erhalten, die zum Zutritt berechtigt (Bändchenlösung).

Gibt es Ausnahmen für Ungeimpfte?

Von der 2G-Vorgabe für den Handel sind eine ganze Reihe von Betrieben und Einrichtungen ausgenommen, die die Landesregierung zur Grundversorgung rechnet:

Lebensmittel einschließlich des Getränkehandels,

Medizinischen Produkte und Arzneimittel einschließlich der Produkte von Optiker- und Hörgeräteakustikerbetrieben sowie des Orthopädieschuhmacher-Handwerks und des Handwerks der Orthopädietechnik,

Drogerien, Sanitäts- und Reformhäuser,

Babybedarf,

Gartenmärkte,

Brennstoff- und Heizstoffhandel einschließlich der Tankstellen,

Tierbedarfs- und Futtermittelhandel, Blumenhandel einschließlich gärtnerischer Facheinzelhandel

Zeitungen, Zeitschriften und Bücher,

Brief- und Versandhandel,

Fahrkarten für den Personenverkehr,

Reparatur und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern und Elektronikgeräten.

Was gilt in Hotspot-Regionen?

Private Zusammenkünfte von (ausschließlich Geimpften und Genesenen) sollen ab der Warnstufe 3 und in Hotspot-Regionen ab einer Inzidenz von 350 Neuinfektionen künftig nur noch bis zu einer Obergrenze von 50 Personen drinnen und 200 Personen draußen zulässig sein. Zwischen Weihnachten und Neujahr werden diese Grenzen auf 25 Personen drinnen und 50 Personen draußen reduziert. Bei Veranstaltungen soll in Warnstufe 3 und in Hotspot-Regionen zukünftig drinnen wie draußen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gelten, auch im Sitzen. Ab der Warnstufe 3 und in regionalen Hotspots soll zukünftig auch draußen die Vorgabe 2G Plus greifen.

In Hotspot-Regionen in Niedersachsen dürfen ab einer Inzidenz von 350 weniger Menschen zusammenkommen. Bei Veranstaltungen gilt eine FFP2-Masken-Pflicht. Quelle: Daniel Karmann

Welche Begrenzungen gelten bei Veranstaltungen?

Die zulässigen Veranstaltungen sollen „kleiner“ werden. In Warnstufe 1 und darunter dürften demnach nur noch Veranstaltungen mit bis zu 5000 Personen drinnen und 10.000 draußen stattfinden, allerdings ab 2500 Personen drinnen beziehungsweise 5000 Personen draußen nur noch mit einer maximalen Auslastung von 30 Prozent. In Warnstufe 2 wären dann nur noch Veranstaltungen bis 2500 Personen drinnen und 5000 Personen zulässig und in Warnstufe 3 beziehungsweise Hotspot-Regionen nur bis 500 Personen.

Je nach Warnstufe fallen die Personenzahlen für Veranstaltungen geringer aus. Quelle: Christian Behrens

Müssen sich alle Geimpfte weiterhin testen?

Generell sollen zwei Erleichterungen für die 2G Plus-Regel in die Corona-Verordnung aufgenommen werden. Die eine Erleichterung betrifft die Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben sowie Menschen mit einer Durchbruchsinfektion nach vollständiger Erst- und Zweitimpfung.

Außerdem sollen in der Warnstufe 2 die Inhaber von Gastronomiebetrieben sowie Veranstalter die Möglichkeit haben, auf zusätzliche Tests zu verzichten, wenn nur 70 Prozent der Kapazitäten genutzt werden. Dann würde in diesen Einrichtungen 2G statt 2G Plus gelten. Für den Hallensport soll die Möglichkeit eingeräumt werden, bei einer Begrenzung auf 10 Quadratmeter pro Sportler ebenfalls auf Tests zu verzichten. Auch dort bliebe es dann bei 2G.

Ändert sich etwas bei den Warnstufen?

2G im Einzelhandel sowie die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sollen zukünftig auch in der Warnstufe 1 greifen. Bisher galt das nur für Warnstufe 2. Bei der Rückkehr aus einer höheren Warnstufe in die nächstniedrige Warnstufe muss künftig ein weiterer Wert neben dem Leitindikator Hospitalisierung in den Bereich der nächstniedrigen Warnstufe absinken. Diese Ergänzung soll dazu führen, dass die aktuellen Regeln in Warnstufe 2 länger Bestand haben können.

Von Marco Seng