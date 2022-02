Bad Bodenteich

Holger Danneberg hätte die Friseurdynastie seiner Vorfahren fortführen können. Das wollte er aber nicht. Er wollte auch nichts anderes lernen. Zumindest nichts „Vernünftiges“. Stattdessen hat er lieber gebastelt und Ideen entwickelt. Zum Beispiel jene, Holzteile ohne Nägel, Schrauben und Klebstoff fest miteinander zu verbinden und daraus umweltfreundliche Ordner, Regale und vieles mehr zu bauen.

„Hätte ich einen Beruf gelernt, hätte das mit Werkhaus nie geklappt“, sagt Danneberg heute, 30 Jahre nach der Gründung von Werkhaus. Inzwischen hat der Familienbetrieb aus Bad Bodenteich (Kreis Uelzen) 160 Mitarbeiter.

Raupen, Dinos und Hanomag-Traktor – alle aus Holz

In fünf Hallen, in denen einst der Bundesgrenzschutz Lastwagen unterstellte, befindet sich heute die Werkhaus-Produktionsstätte. Dort reihen sich quietschgrüne nimmersatte Raupen, rosa Dinosaurier und blau gefleckte Giraffen aneinander, daneben historische Dampfloks, VW-Bulli-Pioniere und nostalgisch anmutende Hanomag-Trecker. Für jeden Geschmack ist etwas dabei; vieles wurde auf speziellen Wunsch von Großkunden angefertigt. Die Motive finden sich als Warenaufsteller für Buch- oder Bioläden, als Stiftebox und Aktenablage, als Hocker und sogar als Häuschen für Toilettenpapier wieder – alles aus Holz.

Viel Buntes, viel Praktisches: Holger und Eva Danneberg haben ihre Produktpalette ständig erweitert. Quelle: Gabriele Schulte

Wie Eva und Holger Danneberg beim Rundgang durch den Betrieb erzählen, produziert Werkhaus von Anfang bis Ende so umweltfreundlich wie möglich – mit heimischem Holz, ohne giftigen Klebstoff, mit ungiftigen Farben, zum Teil auf Pflanzenbasis. Dass die Kunden die Teile am Einsatzort selbst zusammenstecken, reduziert Verpackung und Transportaufwand. Das Zusammenstecken mithilfe der beigelegten Gummiringe lässt sich in wenigen Minuten erledigen und ist mit dem oft komplizierten Aufbau der Waren eines schwedischen Möbelhauses nicht zu vergleichen. Eine verständliche Anleitung liegt bei, zu manchen findet sich im Internet auch ein Erklärvideo.

Aus „Ökospinnern“ werden „Nachhaltigkeitspioniere“

Zu Beginn seien die Werkhaus-Gründer als „Ökospinner“ belächelt worden, erinnert sich Eva Danneberg, zum Beispiel bei Buch-, Spielwaren- und anderen Messen, auf denen sie ausstellten. „Jetzt gelten wir als Nachhaltigkeitspioniere.“ Denn die meisten Menschen hierzulande haben erkannt, dass Wegwerfprodukte herkömmlicher Industrieunternehmen Umwelt und Klima bedrohen. Die „Ökostreber“, wie sich die Werkhaus-Gründer selbstironisch nennen, sehen das seit Jahrzehnten so. Sie sind ihrem Anliegen treu geblieben, etwas gegen diese Verschwendung zu tun.

Schon immer kreativer Bastler: Holger Danneberg 1984 mit seinem Riesenkaleidoskop. Quelle: Werkhaus

Ihr gemeinsamer Weg hin zur Unternehmensgründung hat den Anfang in der Anti-Atom-Bewegung genommen. Eva und Holger Danneberg, heute 62 und 60 Jahre alt, schlossen sich als Jugendliche dem Widerstand an. Eva protestierte unter anderem in Brokdorf. Holger war beim Gorleben-Treck nach Hannover dabei. Sein erstes Geld verdiente er auf Flohmärkten mit Tonbroschen, auf denen „Atomkraft? Nein danke“ stand. Dann begann er, Kaleidoskope für Weihnachtsmärkte zu bauen. Ein drei Meter langes Kaleidoskop mit einem Durchmesser von einem Meter landete 1984 im Guinnessbuch der Rekorde. Ein Jahr später entstand die Kaleidoskop Company, gegründet in einer Wohngemeinschaft in Groß Thondorf (Kreis Uelzen). Eva, gelernte Erzieherin, machte mit.

2000 folgt der Umzug nach Bad Bodenteich

1989 zogen Eva und Holger Danneberg mit der Produktion innerhalb des Landkreises in eine frühere Ziegelei in Molbath um. Mit neuen Medien und anderen Vergnügungen wurde es allerdings zunehmend schwer, Kinder und Erwachsene für Kaleidoskope zu begeistern. In der 1992 von Eva Danneberg gegründeten Werkhaus Design und Produktion GmbH kamen zu den optischen Spielzeugen Ablagesysteme fürs Büro sowie Wohnaccessoires und Geschenkartikel hinzu.

Am besten läuft das Geschäft in Hannover Die Pandemie-Beschränkungen seit 2020 machen auch Werkhaus zu schaffen. Ein Zehntel der 160 Beschäftigten befindet sich derzeit noch in Kurzarbeit. Buch-, Spielwaren- und andere wichtige Verkaufsmessen fallen aus oder finden in abgespeckter Form statt. Damit fällt ein Standbein der Vermarktung weg. Im Lockdown mussten zudem die eigenen Flagship-Stores schließen, mit denen sich das Unternehmen seit einigen Jahren auch direkt an Privatkunden wendet. Die erste Filiale öffnete 2009 in Hamburg. Die Zahl der Läden wuchs auf zehn, doch aufgrund hoher Mieten lohnten sich manche nicht. Fünf Werkhaus-Läden gibt es noch: in Hannover, Berlin, Hamburg, Lüneburg und München. Das Geschäft in der Schillerstraße in Hannover ist nach Angaben der Betreiber das erfolgreichste. Insgesamt leiden die Filialen nicht nur unter den Corona-Beschränkungen, sondern auch unter der schwindenden Attraktivität der Innenstädte. Gleichzeitig ist der Onlinehandel über das Werkhaus-Internetportal deutlich gewachsen. Außer der Zentrale am Produktionsstandort Bad Bodenteich hat Werkhaus ein Versandlager in Wittingen (Kreis Gifhorn) und eine sogenannte Destinature-Design-Abteilung in Lüchow. In Hitzacker eröffnete mit coronabedingter Verspätung im Mai 2020 das Destinature Dorf am Elberadweg, mit Unterkünften aus Holz. Das Geschäft mit dem Ökotourismus im Wendland, der sich schon gut entwickelt habe, soll demnächst abgetrennt und eigenständig werden.

Weiterhin ging es familiär zu. Die Geschäftsführerin bekochte, solange der Betrieb noch keine (Bio-)Kantine hatte, sogar in ihrer Küche die Mitarbeiter. Das von ihrem Mann entwickelte, urheberrechtlich geschützte Stecksystem schuf vielfältige Möglichkeiten. Der Verkauf lief so gut, dass die Dannebergs, mit mittlerweile vier Kindern, das Unternehmen im Jahr 2000 aus Platzgründen nach Bad Bodenteich verlegten.

„Wir sind offen und fair zu jedem“: Maschinenführer Bennet Guttau an der Fräse. Quelle: Gabriele Schulte

Die dort verarbeiteten, nur wenige millimeterdicken, aber festen Platten aus Nadelholz stammen unter anderem aus dem Harz, wo sie aus Spänen gepresst werden, die beim Durchforsten anfallen. Für Produkte, die noch stabiler sein müssen, etwa Flaschenregale, werden Fichte-Dreischichtplatten aus dem Sauerland oder Multiplex aus finnischer Birke verwendet. Computergesteuert wird das Holz gefräst und geschleift, laserpräzise zugeschnitten und mit Ökofarbe bedruckt oder mithilfe von Weißleim mit Drucken beklebt. Eine neue Pflanzenfarbe, auch für Gartenmöbel im Einsatz, wird von einem Braunschweiger Hersteller geliefert. Die Werkhaus-Betreiber legen Wert darauf, dass ihre Waren in doppelter Hinsicht enkeltauglich sind – ungiftig und lange haltbar.

Inklusion gehört dazu

Neben ökologischen spielten stets auch soziale Grundsätze eine Rolle, wie Bennet Guttau in der einzigen lauten Halle, der mit den Fräsen, hervorhebt. „Wir sind offen und fair zu jedem“, sagt der Maschinenführer. Zur Belegschaft gehören Menschen aus 13 Nationen. Flüchtlinge waren schon 1992 willkommen. Damals wurde etwa mit List ein Kollege aus dem Libanon eingestellt, der dann bis zur Rente vor zwei Jahren bei Werkhaus blieb.

„Der Starke hilft dem Schwachen“: Einkäufer Christoph Saage, Werkhaus-Mitarbeiter seit 22Jahren. Quelle: Schulte, Gabriele

Für Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen finden sich ebenfalls Arbeitsplätze. „Der Starke hilft dem Schwachen“, sagt Einkaufsmanager Christoph Saage, der seit 22 Jahren dabei ist. Immer werde bei der Anschaffung neuer Maschinen überlegt, ob auch Schwerbehinderte sie bedienen können. Was sich im Unternehmen verändert hat? Nicht jeder kenne mehr jeden mit Namen. Recht familiär gehe es aber weiterhin zu, alle duzen sich. Nach wie vor sei zudem Flexibilität gefragt. „Wenn Holger mit einem neuen Einfall kommt, bleibt das, was man eigentlich vorhatte, erst mal liegen.“ Im Lauf der Zeit sei die Produktpalette immer größer geworden, die Maschinen wurden komplexer.

Prozesse um Plagiate gegen Lidl, Kaufland und Co.

Einfach geblieben ist das Stecksystem. Zu Holger Dannebergs Leidwesen haben immer wieder Nachahmer im In- und Ausland versucht, mit seiner Idee Geschäfte zu machen. Handelsriesen wie Lidl, Kaufland und Co. hätten Plagiate in ihr Programm genommen. Doch alle rechtskräftigen Urteile seien zugunsten von Werkhaus ausgegangen. „Zum Glück haben wir ein Urheberrecht“, sagt der Tüftler. „Ein Patent wäre längst ausgelaufen.“

Der VW-Bulli ist nicht zuletzt als Stiftständer beliebt. Quelle: Gabriele Schulte

Alles in allem sei Werkhaus größer und besser geworden, als sie sich das vorstellen konnten, meint Eva Danneberg, die Geschäftsführerin. „Es ging nicht darum, auf einen Riesentraum hinzuarbeiten. Das hat sich entwickelt.“ Im Moment versuche der Betrieb, noch mehr auf Klimaneutralität hinzuarbeiten. Mit Solarenergie und Wärmerückgewinnung seien wichtige Schritte gemacht.

Das Ehepaar freut sich, dass zwei der vier Kinder Interesse an einer Mitarbeit im Unternehmen zeigen. Die jüngste Tochter habe gerade in der Grafikdesign-Abteilung angefangen, der älteste Sohn im Management, sagt Eva Danneberg. „Die Übergabe an die nächste Generation ist gesichert.“ Wenn die Nachkommen viel mit den Eltern gemeinsam haben, dürfte es spannend weitergehen. Werkhaus stehe für verrückte Ideen, sagt Holger Danneberg. „Wir sind spontaner Natur und wollen das auch bleiben.“

Von Gabriele Schulte