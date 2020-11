Ein 30 Meter langer Frachter ist im Hamburger Hafen beinahe gesunken. Das Arbeitsschiff war auf der Elbe mit dem Grund in Berührung gekommen. Einsatzkräfte konnten ein Sinken noch gerade so verhindern.

30 Meter langer Frachter in Hamburg fast auf der Elbe gesunken

Unfall 30 Meter langer Frachter in Hamburg fast auf der Elbe gesunken