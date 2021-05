34 Wolfsrudel in Niedersachsen bestätigt

Hannover

In Niedersachsen leben mindestens 34 Wolfsrudel in freier Wildbahn. Auch in zwei weiteren Territorien - Wietzendorf im Heidekreis und Scheeßel im Kreis Rotenburg/Wümme - seien möglicherweise Wolfsrudel ansässig, teilte die Landesjägerschaft am Mittwoch zum Abschluss des Monitoringsjahres 2020/21 mit. Dort müssten aber noch Genetikproben abgewartet werden. Zudem wurden die beiden Wolfspaare bei Cuxhaven und Wendisch Evern (Kreis Lüneburg) bestätigt.

Seit Beginn des neuen Monitoringjahres am 1. Mai konnte der Landesjägerschaft zufolge bereits in zwei Territorien - Soltau sowie Göhrde (Kreis Lüchow-Dannenberg) - eine Reproduktion nachgewiesen werden, das heißt die Erzeugung von Nachwuchs. In beiden Fällen wurden Milch gebende Fähen durch Fotofallenaufnahmen bestätigt. In Niedersachsen ist die Landesjägerschaft mit dem Wolfsmonitoring beauftragt.

Von RND/epd