Eine Angestellte in einem Hotel auf der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag und ihren Verdienst: Trotz ihres 40-Stunden-Jobs muss sie abends noch für ein paar Stunden arbeiten, damit sie sich mal etwas leisten kann. Einblicke in einen Beruf am Rande des Existenzminimums.