Hannover

47 minderjährige Flüchtlinge von den griechischen Inseln sind am Sonnabendvormittag in Hannover eingetroffen. Die 42 Kinder und fünf Jugendlichen werden zunächst für eine zweiwöchige Quarantäne in einer Einrichtung im Landkreis Osnabrück untergebracht, teilten die Innenministerien des Bundes und des Landes Niedersachsen mit. Danach sollen sie auf die Bundesländer verteilt werden.

Die unbegleiteten Minderjährigen mit einem Durchschnittsalter von 13 Jahren stammen mehrheitlich aus Afghanistan und Syrien, hieß es in Kreisen des Migrationsministeriums in Athen. „Wir geben verfolgten Menschen die Möglichkeit für einen Neustart“, erklärte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis im Staatsfernsehen.

Zunächst war nach dem Start von 49 Minderjährigen die Rede gewesen. An Bord befanden sich nach Angaben der deutschen Ministerien neben den 47 aber auch 2 Kinder, die von ihrem Vater nach Griechenland entführt waren und zu ihrer in Deutschland lebenden Mutter zurückgeführt wurden.

Durchschnittsalter: 13 Jahre

Die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen waren den Angaben zufolge zuvor in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln Lesbos, Samos und Chios untergebracht. Im Durchschnitt sind sie 13 Jahre alt. Die Flüchtlinge stammen aus Afghanistan, Syrien und Eritrea. Unter ihnen befänden sich vier Mädchen und einige Geschwisterpaare. Alle Kinder und Jugendlichen seien vor der Abreise auf eine mögliche Infektion mit dem Covid-19-Virus getestet worden.

Aufnahme ist „Ergebnis monatelanger Vorbereitungen“

Die Aufnahme der 47 Flüchtlinge sei „das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen und intensiver Gespräche mit unseren europäischen Partnern“, sagte Seehofer. Deutschland stehe zu seiner Zusage. „Ich gehe davon aus, dass unsere europäischen Partner damit beginnen, ihre Zusagen nun ebenfalls sobald wie möglich umzusetzen.“ Pistorius betonte, die Bereitschaft von insgesamt zehn europäischen Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingskindern zeige, „dass es europäische Solidarität mit Griechenland und in Not geratenen Flüchtlingen gibt“.

Der Plan sieht vor, dass rund 1600 Jugendliche in andere EU-Staaten gebracht werden. Gut 90 Prozent der Minderjährigen sind Jungen. In den Lagern der Inseln im Osten der Ägäis harren zurzeit gut 39.000 Menschen aus. Etwa 36 Prozent sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks ( UNHCR) Minderjährige.

Von RND/epd/dpa