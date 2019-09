54-Jährige in Hessisch Oldendorf getötet – Partner unter Verdacht

Hessisch Oldendorf

Eine 54 Jahre alte Frau aus Hessisch Oldendorf (Kreis Hameln-Pyrmont) ist offenbar von ihrem Lebensgefährten umgebracht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahmen die Beamten den 61-Jährigen am Sonnabend fest, nachdem er zuvor selbst den Notruf gewählt hatte. Laut Staatsanwaltschaft Hannover schlug er mit einem Werkzeug auf die 54-Jährige ein.

Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter am Sonnabendmorgen die Polizei alarmiert. Am Telefon gab er an, seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Als Polizei und Rettungskräfte wenig später im Ortsteil Rumbeck eintrafen lebte die Frau noch. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie trotz Notoperation am Abend starb.

Der geständige 61-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Zum Tatmotiv gab es noch keine konkreten Angaben. Es handele sich aber höchstwahrscheinlich um eine Beziehungstat, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nach einer psychiatrischen Begutachtung ordnete ein Richter noch am Sonnabend die einstweilige Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen Einrichtung an.

Von RND/frs