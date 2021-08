Buxtehude

Irgendwas klappert immer. In der Beifahrertür scheint ein kleiner Kobold zu sitzen und von Zeit zu Zeit ans Blech zu hämmern. Vorn links gibt es manchmal Schleifgeräusche, keine Ahnung, woher sie kommen. Wenn man das Fahrerfenster runterdreht, rappelt irgendwas hinten rechts. Schließlich stellt sich heraus: Es ist das Stoffschiebedach. Wenn man zusätzlich das Ausstellfenster vorn links öffnet, verschwindet das Rappeln.

Quelle: Irving Villegas

Auf der letzten Etappe unserer HAZ-Sommertour durch das Land Niedersachsen, das im Herbst 75 wird, sind wir morgens in Buxtehude aufgebrochen. Wir, das sind der Käfer aus der Autostadt in Wolfsburg, Baujahr 1956, und ich, Baujahr 1958. Es wird eine Strecke mit einer Fülle von Begegnungen. Als Erste treffen wir in Rotenburg an der Wümme, der alten Fürstbistumsresidenzstadt, Stephanie Wardin. Frisch verheiratet, Hörgeräteakustikerin. Sie arbeitet in Rotenburg, lebt in Kirchlinteln bei Verden und wünscht sich, dass in zehn Jahren alles noch genauso ist wie jetzt. „An sich“ sei Rotenburg toll, sagt sie, man sei schnell im Grünen (und den Rest dürfen wir uns denken). Stephanie Wardin ist übrigens überzeugte Niedersächsin: „Schönes Land, fantastisches Hochdeutsch, Berge und Küste in der Nähe.“

An sich ist Rotenburg schön: Stephanie Wardin. Quelle: Bert Strebe

Die Niedersachsen, das muss an dieser Stelle mal klargestellt werden, sind die eigentlichen Sachsen in Deutschland. Die Leute in der Gegend da drüben, Dresdenleipzigchemnitz und umzu (wie die Oldenburger sagen würden), heißen Sachsen, sind aber keine.

Zur Galerie Niedersachsen hat Geburtstag. Wie geht’s dem Land, das vor 75 Jahren aus ganz unterschiedlichen Regionen entstand? Was bewegt die Menschen? Impressionen von der Fahrt von Buxtehude nach Hannover.

Die Bezeichnung Sachsen geht auf das Sachs zurück, ein kurzes, einschneidiges Schwert. Die Sachsen breiteten sich vom heutigen Holstein nach Süden aus, ihr Kernland war das Elbe-Weser-Dreieck. Im 8. Jahrhundert lebten sie im heutigen Niedersachsen, Bremen und Westfalen; die jetzigen Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen wurden von Thüringern und Slawen bewohnt. Karl der Große mit seinen altgermanischen Franken eroberte Sachsen und machte die Bewohner gewaltsam zu Christen. 782 wurden Tausende, die sich nicht taufen lassen wollten, bei Verden hingerichtet. Aber die Sachsen berappelten sich wieder.

Der Name der Sachsen wanderte nach Osten

Unter Herzog Heinrich dem Löwen erreichte Sachsen seine größte Ausdehnung – ganz Nordwestdeutschland, bis Mecklenburg. Nach dessen Sturz aber zersplitterte das Territorium, die Bezeichnung „Herzogtum Sachsen“ wurde auf die Askanier übertragen, ein Adelsgeschlecht aus dem Bereich Aschersleben und Wittenberg – so ist der Name nach Osten gewandert. Nur der Name. Die echten Sachsen blieben, wo sie waren.

Berit Neß ist Niedersächsin, jedoch in erster Linie Lüneburgerin. Dabei wurde sie in Wolfsburg geboren, kam zum Studieren nach Lüneburg, dann war sie in Hamburg, ging zurück nach Lüneburg – denn die Fotografin und Grafikdesignerin, gerade mal 52, sagt: „Hier möchte ich alt werden.“ An Lüneburg mag sie das Historische, das Gemütliche, sprich: vor allem die Altstadt mit ihren zahllosen denkmalgeschützten Häusern, in der immer was los ist. „Irgendwann mache ich mal einen Bildband zu Lüneburg“, hat sie sich vor Jahren gesagt. Inzwischen sind es vier.

Möchte in Lüneburg alt werden: Berit Neß. Quelle: Bert Strebe

Der Käfer tuckert weiter, es geht über die Elbe ins Amt Neuhaus. Das ist eine besondere Ecke des Landes. „Amt“ nennt man mehrere eigenständige Gemeinden mit gemeinsamer Verwaltung. Das Amt Neuhaus gehörte zu Hannover, wurde aber nach dem Zweiten Weltkrieg im Juli 1945 den Sowjets übergeben, was hieß: DDR, Grenzsperrgebiet. Nach der Wende kam das Amt auf Wunsch der Gemeinderäte per Staatsvertrag 1993 (wieder) zum Land Niedersachsen, den Namen behielt man bei, inzwischen ist das Amt Neuhaus aber eine Einheitsgemeinde.

Hier treffen wir Christine Beer und Wilfried Hüsing. Sie leben in Raffatz in einem wunderschönen Fachwerkhaus von 1803. Denkmalgeschützt. Saniert. Christine Beer, heute 62, in Celle aufgewachsen, Tierhomöopathin, ist mal den Elberadweg runtergeradelt auf der Suche nach einem Haus, in dem sie mit Hüsing, 67, gebürtiger Lüneburger, Kinderarzt, „und Hühnern und Katzen und so weiter“ leben könnte. Auf Umwegen kam das Ehepaar, das zuvor in Hannover gewohnt hatte, an einen Resthof. „Das Haus war umwerfend, es wirkte verwunschen“, sagt Wilfried Hüsing, und das tut es nach wie vor. „Fügung“, sagt Christine Beer.

Mit Hühnern und Katzen und so weiter: Christine Beer und Wilfried Hüsing leben im Amt Neuhaus. Quelle: Bert Strebe

Sie fühlen sich wohl, sie sind Mitglieder im Dorf- und im Kulturverein. Aber sie sehen auch, dass sie als „Neuossis“ (Hüsing) etwas trennt von den Alteingesessenen, und dieses Etwas sind Herkunft und Geld: Die früheren DDR-Bewohner haben nicht die Mittel, die alten Gemäuer in der Gegend zu erhalten, also verkaufen sie sie. Die Dichte an Hamburgern und Hannoveranern ist hoch. Sie tragen durch ihre Anwesenheit zum Fortbestehen der Höfe bei, und bleiben dennoch fremd. Die echten Ossis sind ihnen gegenüber scheu – es tut weh, wenn man seine eigene Geschichte verhökern muss.

Im „Zonenrandgebiet“

Unser Weg führt den Käfer und mich in einen weiteren für Niedersachsen bedeutsamen historischen Ort: Gorleben. Ganz in der Nähe, in Müggenburg, wohnt Susanne Mohnberg. Ihre Eltern hatten 1968 zum ersten Mal im Wendland Urlaub gemacht. Alle sagten, dort hinten, Zonenrandgebiet, sei der Hund verfroren. Aber Susanne Mohnberg, in Köln aufgewachsen, fühlte sich vom ersten Moment an heimisch im Wendland.

Hat sich quergestellt gegen die Atompläne: Susanne Mohnberg. Quelle: Bert Strebe

„Wunderbare, herzliche Menschen“, sagt sie. Ja, die Kölner seien „Frohnaturen“. Aber „am nächsten Tag kennen sie dich nicht mehr“. Seit 1984 also lebt die Kinderkrankenschwester, heute 58, im Wendland, und sie ist dort mit ihrer Familie ebenso verwurzelt wie im Widerstand gegen die einst in Gorleben vorgesehenen Atomanlagen. Die seit den Siebzigern verfolgten Pläne für ein Endlager und mehr erzürnten die Bewohner über Jahrzehnte; erst 2020 wurde Gorleben als geologisch nicht geeignet verworfen. Das gelbe „X“ als Widerstandszeichen verblasst inzwischen auf mancher Scheune. Susanne Mohnberg aber trägt es noch als Ohrstecker. „Das lege ich nicht ab. Dafür haben wir gelebt.“

Hier sollte mal das Atomendlager Gorleben hin. 2020 wurde der Ort als geologisch ungeeignet verworfen. Quelle: Bert Strebe

Unsere nächste Station ist Bergen-Belsen. Konzentrationslager. Kriegsgefangenenlager. Anne Frank ist hier gestorben. Und 52.000 weitere Menschen. Von denen, die sie gequält und ermordet haben, wurden elf zum Tode verurteilt, einer zu lebenslanger Haft, 18 zu befristeter Haft. 15 wurden freigesprochen. Vor der Gedenkstätte begegne ich Horst Jünke aus Uetze, 85 Jahre alt. Er ist mit seiner Frau und vor allem seiner Enkelin – er sagt „Großtochter“ – und deren Freund da. Jünke möchte, „dass auch diese Generation mit diesen Dingen konfrontiert wird“. Manchmal sagt ihm jemand, er wäre zu sehr der alten Zeit verhaftet. „Wer das nicht ist, ist ein Ignorant“, sagt Jünke.

Auch die heutige Generation mit der NS-Zeit konfrontieren: Gedenkstätte Bergen-Belsen. Quelle: Bert Strebe

Noch eine nicht so leichte Station: Eschede. Auch hier gibt es eine Gedenkstätte, ein Schild an der Hauptstraße weist darauf hin – wessen hier gedacht werden soll, steht da aber nicht.

Am 3. Juni 1998 brach beim ICE „Wilhelm Conrad Röntgen“ kurz vor Eschede ein Radreifen, der Zug entgleiste, 101 Menschen kamen ums Leben, 88 wurden verletzt. Es dauerte 20 Jahre, bis die Deutsche Bahn sich entschuldigte. An der Unglücksstelle stehen jetzt Steintafeln mit den Namen der Opfer, Bäume wachsen. Ich treffe hier, direkt an den Gleisen, auf Marius Grünwald, 33, und Sebastian Schley, 25. Sie sind Signalmechaniker der Bahn und inspizieren, wenn kurz mal kein Zug fährt, die Weichen auf der Strecke. Reden die Kollegen untereinander noch von dem Unglück? „Die älteren ja“, sagt Schley. „Aber die sind jetzt alle im Ruhestand.“ Grünwald sagt: „Wir waren damals ja noch jung.“

Warten Weichen: Sebastian Schley (links) und Marius Grünwald. Quelle: Bert Strebe

Ich lenke den Käfer nach Bargfeld. Hier wohnte einer der niedersächsischen Großschriftsteller, Arno Schmidt, den, im Gegensatz zu dem niedersächsischen Großschriftsteller Erich Maria Remarque aus Osnabrück, nur wenige gelesen haben, was wohl eher nicht an den Lesern liegt. Schmidt ist – wie sagt man es freundlich? – nicht einfach. Ich kann in Bargfeld aber niemanden dazu befragen. Eine Frau sagt, sie könne nichts sagen, sie sei bloß zugezogen. Ansonsten ist niemand auf der Straße, nur ein Dackel bellt uns an. Wie hatte Schmidt notiert, als er die Vorzüge des Ortes abwog? „Absolute Stille garantiert.“

Fachwerk, wo man hinschaut: Celle. Quelle: Bert Strebe

Celle. So schön. So alt. So verliebt in Fachwerk, so unverantwortlich im Umgang mit den Bauten des weltberühmten Moderne-Architekten Otto Haesler, die man teils verkommen lässt. Wir treffen Canan Ekinci, 24, kurdische Jesidin. Eigentlich wohnt sie gar nicht mehr in Celle, sie studiert in Hof in Bayern Psychologie, will in die Forschung. Sie fühlt sich aber eher als Cellerin denn als alles andere. Problem: Die Städte, in denen was los ist, sind so weit weg. Aber den ersten Schritt hat die junge Frau schon gemacht.

Hat sich schon von Celle aus in die Welt aufgemacht: Canan Ekinci. Quelle: Bert Strebe

Der Käfer trödelt mit mir über die Landesstraße 381 nach Hannover. Landeshauptstadt, Königsstadt, elfeinhalbmal so alt wie Niedersachsen. Als wir vor dem Landtag eintreffen, am Ende der HAZ-Sommertour, sind wir wieder im Alltag angekommen: Leute hasten vorbei, Autofahrer drängeln, eine Politesse und ein (wie gendert man das korrekt?) Politesser schreiben Parksünder auf, im Landtag wird Politik gemacht. Gegenüber, am Sozialministerium, hängt ein Transparent: „75 Niedersachsen. Klar.“ Jahre sind gemeint. Klar.

Quelle: Irving Villegas

Es waren spannende Tage. 2129 Kilometer. 137,65 Liter Sprit. Keine Panne. Standardreisegeschwindigkeit 70 km/h. Dreimal ein anderes Fahrzeug überholt – jeweils einen Trecker. Der Käfer war manchmal etwas laut. Aber man sieht so viel mehr, wenn man nicht durch Straßenschluchten fährt oder mit dem Zack-zack-Tunnelblick über die Autobahn heizt. Wie weit alles ist. Wie schön (manchmal auch nicht). Wie sich der ganz oft grandiose Himmel über Niedersachsen wölbt.

Quelle: Bert Strebe

Einmal hätte ich fast kein Nachtlager bekommen. Ich fand zu später Stunde doch noch eines, in einer winzigen Pension. Die Chefin, 80, hat mir morgens als einzigem Gast beim Frühstück mit dem Akkordeon ein paar der Schlager vorgespielt, die sie vor 50 Jahren auf Dorffesten zum Besten gegeben hat. Wenn sie am Ende eines Lieds angekommen war und ich geklatscht hatte, sagte sie: „Eins noch.“

Allein dafür hat es sich doch schon gelohnt.

Über Land Niedersachsen wird 75 Jahre alt. Anlass genug zu schauen, wie das Land wurde, was es ist, und was seine Bewohner heute beschäftigt. Um das herauszufinden, fährt unser Reporter Bert Strebe zehn Tage lang kreuz und quer durch Niedersachsen – mit einem VW Käfer, den die Autostadt in Wolfsburg der HAZ freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Baujahr 1956, 1,2-Liter-Boxermotor, 30 PS. Höchstgeschwindigkeit: 108 Kilometer pro Stunde. Alle Teile der Käfertour-Serie „Über Land“

Von Bert Strebe