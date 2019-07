80-jähriger Surfer verliert Brett und Segel vor Langeoog

Als Reaktion auf das Leck in einer Bohrstelle in Emlichheim hat das Landeswirtschaftsministerium die kurzfristige Überprüfung aller Einpressbohrungen in Niedersachsen angeordnet. Bis zum 5. August müssten demnach alle Erdöl- und Erdgasproduzenten Informationen zu ihren Anlagen liefern, teilte das Ministerium am Dienstag in Hannover mit.