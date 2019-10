85-jähriger Mann aus dem Kreis Peine stirbt an Listerien

Lengede

Eine Infektion mit Listerien hat einen 85-Jährigen aus Lengede (Kreis Peine) das Leben gekostet. Nach einem kurzen, aber sehr dramatischen Krankheitsverlauf starb er am 17. September – nur vier Tage nachdem sich erste Symptome gezeigt hatten. Ob ein Zusammenhang mit dem Skandal um die mit den gefährlichen Bakterien belasteten Wurstwaren des Herstellers Wilke besteht, ist noch unklar.

Schon nach Stunden Lähmungserscheinungen

Die Tochter des Verstorbenen hat mit der Peiner Allgemeinen Zeitung gesprochen und erinnert sich: „Am Donnerstag, 12. September, ging es meinem Vater noch gut, am Freitag hatte er um 9 Uhr Magen-Darm-Beschwerden, um 10 Uhr konnte er sich kaum auf den Beinen halten und um 12 Uhr war er im Krankenhaus.“ Kurze Zeit später habe er schon nicht mehr sprechen können, und es hätten sich erste Lähmungserscheinungen gezeigt.

„Es ging rasend schnell“

„Es ging alles so rasend schnell“, sagt die Tochter. Am Sonnabend sei ihr Vater bereits künstlich beatmet worden, am Montag sei er ins Koma gefallen und am Dienstag – dem Todestag – „total aufgedunsen“ gewesen, beschreibt die Tochter des Verstorbenen den Verlauf.

Die behandelnde Ärztin des Krankenhauses Salzgitter-Lebenstedt habe bestätigt, dass es sich um eine Infektion mit Listerien handelte – der sogenannten Listeriose. „Die Ärztin sagte, da habe schon länger im Körper meines Vaters etwas gewütet und sei dann ausgebrochen“, so die Tochter.

Ihr Vater sei vorher geschwächt gewesen, habe vor rund einem halben Jahr eine Aortenklappe bekommen. Sonst aber sei er für sein hohes Alter sehr fit gewesen.

Bundesweite Rückrufaktion für Wilke-Waren

Am Mittwochabend hatte der Landkreis Peine gemeldet, dass auch an Betriebe und Privatpersonen in der Region mit Listerien verunreinigte Wurstwaren der Firma Wilke geliefert wurden, der Landkreis somit auch von der bundesweiten Rückrufaktion der Wurstwaren betroffen ist. Der Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung kontrolliere den ordnungsgemäßen Ablauf des Rückrufs, hieß es.

Von RND/PAZ/ Kathrin Bolte