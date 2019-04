Helmstedt

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 2 bei Helmstedt mehrere Liter Diesel verloren und für einen langen Stau gesorgt. Der Fahrer des Lastwagens sei am Dienstag über einen unbekannten Gegenstand gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe er sich wohl den Tank des Fahrzeugs aufgerissen und mehrere Liter Diesel auf der Fahrbahn verteilt. Wegen der Reinigungsarbeiten wurde die A 2 in dem Bereich in Richtung Westen auf eine Fahrbahn verengt. Bereits am frühen Morgen bildete sich laut Polizeiangaben ein etwa zehn Kilometer langer Stau.

Von RND/lni