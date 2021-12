A2 bei Hannover: Autofahrer kommt von Spur ab und rammt Pferdeanhänger

Lauenau

Auf der Autobahn 2 westlich von Hannover ist am Sonntag ein Hyundai-Fahrer mit einem Pferdeanhänger kollidiert. Der Wagen des 63-Jährige rutschte anschließend nahe dem Rastplatz Schafstrift bei Lauenau gegen eine Betonmauer und überschlug sich. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, auch das Tier wurde verletzt. Die Strecke Richtung Berlin blieb zwei Stunden komplett gesperrt.

Nach Polizeiangaben ist unklar, warum der 63-Jährige gegen 11.30 Uhr plötzlich von der mittleren auf die rechte Spur geriet. Nachdem der Hyundai sich überschlagen hatte, blieb der Wagen auf der Fahrbahn stehen. Durch die Kollision hatte sich auch der Pferdeanhänger von dem ihn ziehenden VW gelöst und rutschte gegen den Seat eines 24-Jährigen.

Pferd mit neuem Anhänger abtransportiert

Der Rettungsdienst brachte den Hyundai-Fahrer in ein Krankenhaus. Das Pferd wurde zwar leicht verletzt, konnte aber in einen neuen Anhänger verladen werden. Der Schaden an allen beteiligten Fahrzeugen wird auf 38.000 Euro geschätzt. Während der Sperrung wurde der Verkehr über den Parkplatz Schafstrift an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von Peer Hellerling