Oldenburg

Eine Hündin aus Niedersachsen war als blinder Passagier auf einem Pferdeanhänger Richtung Mecklenburg-Vorpommern unterwegs - und sprang unterwegs auf der Autobahn ab. Damit sorgte das Tier auf der A28 kurzzeitig für Aufsehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ayla, so der Name der Ausreißerin, war auf einem Bauernhof in Uplengen im Landkreis Leer bei einem Pferdeverkauf unbemerkt auf den Pferdeanhänger der Käufer gelangt. „In Höhe Westerstede sprang Ayla bei voller Fahrt durch das Planenverdeck aus dem Anhänger“, so die Polizei.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hätten den Fahrer des Gespanns zum Anhalten gebracht. „Dieser wunderte sich, hatte er doch ein Pferd gekauft und keinen Hund“, hieß es. Ayla war unterdessen schon weiter auf ihrem Weg durch den Verkehr Richtung Heimat. Passiert sei dabei zum Glück nichts. Polizisten fanden die Hündin schließlich an einem Wildschutzzaun kauernd und fingen sie mit einer Hundefangschlinge ein. Ayla wurde zu ihren erleichterten Besitzern zurückgebracht.

Von RND/lni