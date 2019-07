A7 bei Dreieck Salzgitter am Wochenende gesperrt

Salzgitter

Wegen des Umbaus des Autobahndreiecks Salzgitter wird in der Nacht zum Sonntag die Autobahn 7 in Richtung Hannover gesperrt. Der Neubau einer Brücke habe eine Sperrung von Sonnabend, 21 Uhr, bis Sonntag, 5 Uhr, zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg zur Folge, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mit.

Bis Ende 2020 soll an dem Autobahndreieck die fehlende Nord-Ost-Verbindung zwischen Hildesheim und Salzgitter entstehen. Für rund 19 Millionen werden dafür unter anderem neue Auf- und Abfahrten an den Autobahnen 7 und 39 gebaut. Bisher müssen Autofahrer auf der Strecke ein kurzes Stück auf der Bundesstraße 6 fahren. Das neue Dreieck schafft auch eine direkte Autobahnverbindung zwischen Hannover und Braunschweig und kann so die stauanfällige A2 entlasten.

Von RND/dpa