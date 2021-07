Hannover

Der Abiturdurchschnitt liegt in diesem Jahr in Niedersachsen deutlich besser als in den Vorjahren – über alle Schulformen beträgt er 2,38, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag mitteilte. Von einem Corona-Bonus könne aber keine Rede sein, weder bei den Prüfungen noch in den Bewertungen sei den Jugendlichen etwas geschenkt worden, sagte Tonne. Man habe den Schulen lediglich etwas mehr Freiheit in der Themenauswahl gegeben.

Zwei Schülerinnen erreichen höchstmögliche Punktzahl

Erstmals erreichten auch zwei Abiturientinnen die mögliche Höchstpunktzahl von 900 Punkten: Lara Geermann vom Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn und Klare Schäfer von der Freien Waldorfschule Oldenburg erzielten das Traumergebnis. Drittbester Abiturient in Niedersachsen ist Bela Brandwein von der Berufsbildenden Schule 2 in Hannover. Der 18-Jährige startet mit dem Abitur gleichzeitig eine Ausbildung zum Hotelfachmann.

Kultusminister Tonne hat den besten drei Prüflingen des Landes am Donnerstag persönlich gratuliert. Die Schülerinnen bekamen einen Bildungsgutschein im Wert von jeweils 1000 Euro, Bela Brandwein erhielt einen Gutschein im Wert von 750 Euro.

In den Vorjahren hatte der Abischnitt stets bei 2,5 gelegen, 2020 waren es 2,67 gewesen, allerdings waren in dem Durchgang wegen der Rückkehr zu G9 bis auf wenige Ausnahmen auch keine Gymnasiasten unter den Prüflingen gewesen.

Weniger Schüler sind durchgefallen

In diesem Jahr hat an den Gymnasien der erste Jahrgang wieder nach 13 Jahren das Abitur abgelegt. Von den 30.993 Schülern, die zur Prüfung antraten, haben 30.100 das Abitur bestanden, 658 erhielten einen Schnitt von 1,0, einen Schnitt von 1,5 und besser erreichten 12,36 Prozent, bei 31,14 Prozent lag der Notendurchschnitt bei 2,0 und besser.

Mit einer Durchfallquote von 2,9 Prozent ist dieser Jahrgang ebenfalls besser als vorherige, zuletzt waren immer rund 5,5 Prozent der Prüflinge durchgefallen. „Wir haben in einer Zeit, in der die Pandemie tobte, ein nahezu geräuschloses Abitur über die Bühne gebracht“, sagte Tonne, „das ist ein großer Erfolg und ein Beleg dafür, dass es richtig war, die Prüfungen durchzuziehen.“

Von Saskia Döhner