Hannover

Im Streit um die Testpflicht vor Abschlussprüfungen in Schulen fährt das Land jetzt schwere Geschütze auf: Ulrich Schubert, Sprecher des Kultusministeriums, hat am Freitag in der Landespressekonferenz erklärt, dass die Testverweigerung bei Lehrkräften Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehe – dies könnten ein Disziplinarverfahren oder auch eine Kürzung der Bezüge sein. Während sich Schüler, die sich nicht testen lassen wollen, vom Präsenzunterricht abmelden und zu Hause lernen können, müssen sich Lehrkräfte also testen lassen. Sie können nicht einfach ins Homeoffice wechseln – schon gar nicht bei voller Bezahlung.

Schulleitungen in Hannover sehen Aufhebung der Testpflicht kritisch

Rektorinnen und Rektoren in Hannover sehen die Aufhebung der Testpflicht von Schülern bei Arbeiten kurz vor Beginn des Abiturs in Niedersachsen derweil kritisch. Am Montag wird im Fach Geschichte landesweit die erste Abschlussprüfung geschrieben, an den Gymnasien wird erstmals wieder das Abitur nach 13 Jahren abgelegt. „Wir bedauern sehr, dass die Testpflicht aufgehoben wurde“, sagt Beate Günther von der Schillerschule, „und haben unsere Schüler gebeten, die ihnen von uns ausgehändigten Corona-Tests vor den Prüfungen einzusetzen, damit die Sicherheit für alle erhöht wird.“

Land kennt bisher keine Fälle von Lehrern, die Tests verweigern

Bislang sind dem Land keine Fälle bekannt, in denen Lehrkräfte Tests verweigern. Es gibt aber offenbar Lehrer, die Schnelltests ablehnen und signalisiert haben, dass sie sich weigern wollen. Warum, ist unklar. Philologenverbandschef Horst Audritz findet, dass das Land nicht mit zweierlei Maß messen kann: „Lehrkräfte sind sich ihrer beamtenrechtlichen Verpflichtung sehr wohl bewusst – sie erwarten umgekehrt auch dieselbe Haltung im Hinblick auf die Fürsorgepflicht des Dienstherrn.“

Testnachweis wird nicht abgefragt

Auch Tobias Langer von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden meint, allen Beteiligten wäre mit einer Testpflicht wohler. Jetzt getestete und nicht getestete Schüler räumlich bei den Klausuren zu trennen, wie es der Philologenverband vorgeschlagen hatte, mache wenig Sinn, sagt der Schulleiter aus Linden, weil ja eben für alle keine Testpflicht mehr bestehe – Schulen also auch keine Zettel mehr einsammeln müssten, auf denen das negative Testergebnis vermerkt sei. „Das wäre doch nur eine Trockenübung.“ Die Schule habe jedoch genügend Platz, dass alle Klausuren der siebenzügigen Oberstufe mit ausreichend Abstand geschrieben werden könnten. Der Kunstkursus, der am nächsten Dienstag sein Abitur hat, sei so klein, dass die Schüler sogar mit drei Meter Sicherheitsabstand sitzen könnten.

Für die Abiturprüfungen werden keine Selbsttests mehr gebraucht. Die Schulen hatten sie allerdings schon ausgegeben, bevor das Land die Testpflicht vor Arbeiten aufgehoben hat. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

„Schüler testen sich schon aus Eigeninteresse“

Auch an der Elsa-Brändström-Schule in der Südstadt von Hannover wird keine Testabfrage bei den Abiturienten gemacht. Die stellvertretende Schulleiterin Heike Ostermann sagt, man gehe aber davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler sich freiwillig testen würden, schon allein aus Eigeninteresse. „Auch in der Vergangenheit unter Corona-Bedingungen haben sich unsere Schüler rücksichtsvoll und vernünftig verhalten. Wir haben uns auf die Prüfungen während der Pandemie gut vorbereitet und sehen der Prüfungszeit zuversichtlich entgegen. Wir versuchen, pragmatisch zu handeln und hoffen natürlich auch auf das notwendige Glück, damit alle gesund durch die Prüfungsphase kommen.“

Klausuren in kleinen Gruppen

An der Goetheschule in Hannover wird das Abitur nicht zentral in der Aula, sondern dezentral in kleinen Gruppen geschrieben. Direktor Michael Schneemann sagt: „Es ist im ureigensten Interesse der Prüflinge, dass alle die Hygienemaßnahmen streng beachten und dass sich alle testen. Alle müssen sich hier aufeinander verlassen können – auch ohne Zwang. Die Erfahrungen des letzten Jahres haben gezeigt, dass Offenheit in der Kommunikation über Risikokontakte und Infektionen der beste Schutz vor Ausbreitung sind. Die Schule gewährleistet im Gegenzug, alles dafür zu tun, dass Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen auch nach einer Quarantäne ablegen können.“

32.000 Abiturienten schreiben ihre Prüfungen

Insgesamt liegen in Niedersachsen in diesem Jahr 32.000 Abiturienten an 450 Schulen ihre Prüfung ab. Die letzte Klausur wird am 11. Mai in Physik geschrieben. Sollte ein Abiturient am Morgen einer Abiturprüfung einen positiven Schnelltest haben, muss er dies umgehen der Schule melden, darf dann nicht an der Prüfung teilnehmen und muss bei einem Arzt oder einem Impfzentrum einen PCR-Test machen. Wie eine Regierungssprecherin am Freitag sagte, seien für diese und andere Krankheitsfälle ja auch schon feste Nachschreibtermine angesetzt.

Von Saskia Döhner